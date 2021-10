A Nike está a levar a sério a questão climática e através da iniciativa Move to Zero, com zero desperdício, criando sapatilhas e vestuário com a preocupação latente no que respeita à sustentabilidade e questões ambientais.

As Crater Impact representam esta iniciativa, com o objetivo de transformar lixo em sapatilhas, sendo fabricadas através de processos mais eficientes, têm cerca de 25% de materiais reciclados.

Desde as novíssimas Crater Impact às Air VaporMax 2020, a Nike está a renovar os seus processos de fabrico e a utilizar materiais reciclados, de forma a que possa ser uma marca mais amiga do ambiente.

Assim são as Crater Impact

Feitas com pelo menos 25% de materiais reciclados, em relação ao seu peso, as Nike Crater Impact combinam o estilo com a sustentabilidade. Usam lixo de forma discreta, pelo é difícil olhar para elas e saber que são feitas a partir de lixo.

Estas sapatilhas assentam numa entressola Crater, uma peça de espuma ultraleve, cómoda e que oferece um excelente amortecimento. Têm um desenho texturizado, que parece ter-se inspirado num meteorito e que poderia formar crateras.

Crater Impact Mulher créditos: Nike

Além disso, têm uma parte superior em têxtil com um design com uma clara inspiração desportiva. O cano de corte baixo é uma garantia de conforto e o Swoosh bordado nas laterais dá o toque final a estas sapatilhas.

O novo lançamento das Crater Impact, que está disponível nas lojas da JD, tem uma variedade de cores, tanto para homem como para mulher.