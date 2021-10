A GREENFITS, a marca de roupa sustentável para mulheres sofisticadas e atléticas, tem pela primeira vez uma loja física.

Estrategicamente localizada no cruzamento da artéria principal do bairro, a rua Ferreira Borges, com a rua 16 da Infantaria, a loja pop-up fica na Summer Factory. Aqui, apresenta toda a coleção atual da marca, incluindo leggings, t-shirts, tops, calções e macacões, entre outros, até ao final do mês de outubro, com um desconto de 10% na primeira compra.

O nome da marca foi escolhido pelo que representa. GREENFITS significa Verde e Servir, e o slogan, FITS YOU FITS THE PLANET diz tudo sobre a marca, quer dizer que lhe serve a si, e serve ao planeta. As fundadoras primam para que o slogan seja levado à risca, não só pela qualidade e durabilidade dos tecidos apresentados, como também pela sua sustentabilidade ecológica.

A GREENFITS, nasceu da vontade de preservar o planeta Terra. Promovendo um estilo de vida ativo e responsável, é uma marca portuguesa de roupa de fitness e de praia, que usa apenas tecidos biodegradáveis que se decompõem mais rapidamente quando descartados em aterros sanitários.

Usa tecidos reciclados, feitos a partir de plásticos extraídos das nossas florestas e oceanos, e tecidos de retalhos de outros tecidos que já não seriam aproveitados. Todos os tecidos são feitos em fábricas com certificado de água de re-uso de forma não gastar água potável, e 90% dos materIais usados também têm uma característica importantíssima: são roupas com proteção de raios ultravioleta.

créditos: GreenFits

A secção de fitness está dividida em várias categorias, desde saias e calções, macacões, leggings, t-shirts e tops. A todos os modelos são atribuídos nomes de cidades pela enorme paixão das fundadoras da marca em viagens e em conhecer novas cidades no mundo.

A secção de Praia está dividida em duas categorias, biquínis e fatos de banho. A todos os modelos estão atribuídos nomes de praias que cativaram a atenção destas duas jovens que começaram esta empresa que tanto tem a dar ao ambiente e às mulheres.

A GREENFITS é adepta da SLOW FASHION. Luta contra as roupas descartáveis produzidas na atual indústria da moda, a segunda mais poluente do mundo (seguida do petróleo que vem em primeiro), devido aos lançamentos anuais de novas cores, cuja tinturaria e estamparia resulta na poluição dos rios e mares.

créditos: GreenFits

A grande mais valia desta marca relativamente às outras marcas de fitness e praia já existentes é precisamente esta consciência ambiental, que tantas vezes faz falta no mundo atual. A marca entra nos pormenores, as suas etiquetas são biodegradáveis, e se as plantar num vaso, graças às sementes no papel, crescerá uma planta.

“Focámo-nos na qualidade e durabilidade dos tecidos quando criámos a marca”, diz Sofia Fernandes, uma das fundadores. “Para ser uma marca credível tem de ter duas características essenciais: elevada qualidade, a elasticidade, e durabilidade consistente dos tecidos, a sustentabilidade dos mesmos”.

Atualmente, a GREENFITS ainda só tem modelos para o sexo feminino, mas já tem em mente novas ideias pensadas para ambos os sexos com modelos uni-sexo e também para os mais jovens.