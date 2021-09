A parceria com a prestigiada Tintex resulta num passo importante para a Vintage For a Cause. (VFC) que consegue assim garantir maior estabilidade de produção, ao mesmo tempo que mantém os seus princípios ligados ao conceito upcycling e pequena escala.

A reutilização de materiais certificados não só aumenta a qualidade do produto como importa ganhos significativos ao nível de poupança de recursos naturais, oferecendo ainda maior transparência quanto à sua origem.

A Tintex, conhecida pelo seu know-how e investimento em processos inovadores na produção de tecidos sustentáveis, é fornecedora de prestigiadas marcas internacionais, mantendo-se atenta também ao design nacional, através do apoio regular a jovens designers e start-ups, num postura de grande abertura e responsabilidade.

Não é por isso de estranhar esta parceria, que permitirá garantir maior qualidade e alcance a esta coleção. Uma vez que ambas as marcas se distinguem pela transparência e pela sustentabilidade, toda a estratégia de comunicação da marca será pautada por esses valores e informará os consumidores sobre os custos e impacto ambiental da coleção.

Vintage For a Cause x Tintex

A coleção é urbana e minimalista mas não significa que seja básica. É constituída por peças confortáveis e versáteis como casacos, sweats, calças, t-shirts, vestidos e até um macacão. Com uma tabela de tamanhos inclusiva e algumas peças gender fluid, esta coleção criada unicamente com excedentes e stock daquela empresa, terá como tons dominantes cores mais escuras e pastel.

Mais do que comunicar a coleção, a marca pretende passar uma mensagem de sensibilização para a importância da produção e consumo sustentável, colocando a tónica na importância da colaboração. Para isso, convidou diversos comunicadores com perfil mais interventivo, numa estratégia de co-criação que irá ser revelada aos poucos nas redes sociais da marca.

"Esta coleção é uma melhoria duma edição lançada em 2018, que não foi possível desenvolver o suficiente na altura, devido às limitações inerentes à utilização de stock, agora ultrapassadas por termos um fornecedor mais estável como a Tintex. Esta parceria e o modelo de co-criação e comunicação são um exemplo do tipo de sinergias que podem aumentar taxa de circularidade na indústria da moda. A economia circular passa muito por redesenhar modelos de negócio e as relações entre diferentes stakeholders da cadeia de valor" - explica Helena Antónia, fundadora da Vintage For a Cause.

A coleção irá ficar disponível a partir da próxima quarta-feira, dia 29, em vintageforacause.pt, em regime de pré-encomenda.