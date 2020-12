O fabricante de uísque escocês Johnnie Walker anunciou a sua intenção de plantar um milhão de árvores nos quatro cantos da Escócia antes de 2025. O anúncio surge no seguimento de um compromisso da Johnnie Walker em reduzir a respetiva pegada de carbono e em restituir os recursos naturais que consome no fabrico da sua gama de uísques escoceses.

Até à data, já foram plantadas 389 000 árvores do total de um milhão perto de duas das suas destilarias nas Terras Altas escocesas. No decorrer deste projeto, prevê-se que estas árvores absorvam mais de 69 000 toneladas de C02 – o equivalente à realização de 10 500 voos à volta do mundo ou a quase meio milhão de viagens de carro de Londres até Edimburgo.

Em Ballygowan, perto da destilaria de Oban, o investimento financiou a plantação de vidoeiros, carvalhos, cerejeiras bravas, salgueiros e aveleiras e inclui uma árvore nova dedicada a cada um dos 28 000 colaboradores da Diageo.

Em Allt Ruadh, perto da destilaria de Glen Ord, a Johnnie Walker juntou forças com a Trees for Life para plantar árvores nativas e antigas que servirão como um corredor vital para a vida selvagem, bem como para aumentar a disponibilidade de habitats para espécies, tais como o galo-lira, a loxia e o esquilo vermelho.

Johnnie Walker créditos: Johnnie Walker

O compromisso de hoje segue o anúncio recente da empresa mãe, a Diageo, quanto aos seus objetivos ambiciosos e ousados concebidos para causar um impacto positivo no mundo durante os próximos 10 anos.

A Johnnie Walker compromete-se a garantir que toda a produção do seu uísque mundialmente famoso é neutra em termos de emissões de carbono e que todas as destilarias funcionam com energia 100% verde até 2030.