Desde o dia 15 de novembro, a Lush expandiu o seu sistema de reciclagem de embalagens num esforço de promover a economia circular e encorajar todos a pensar nas embalagens de outra forma.

Por cada embalagem de plástico entregue em qualquer uma das lojas Lush em Portugal o cliente recebe 50 cêntimos que podem ser utilizados na sua compra nesse mesmo dia.

As embalagens entregues nas lojas são depois enviadas para o Green Hub da marca na Croácia. Com a ajuda de um parceiro local, a Lush conseguiu criar um sistema de reciclagem de circuito fechado para todos os tipos de plástico utilizados nas suas embalagens.

Neste caso, o parceiro compra o material devolvido dentro do esquema Bring it Back e utiliza esse mesmo material para fabricar novos potes e garrafas.

Com este novo esquema, a Lush torna-se totalmente responsável pelas suas embalagens, garantindo que estas podem ganhar uma nova vida. Ao pensarem nas “embalagens como um serviço” e ao participarem ativamente na campanha, os clientes também podem dar o seu contributo e ajudar a resolver um dos maiores desafios ambientais da indústria cosmética: a gestão dos resíduos gerados pelas embalagens.

créditos: Lush

“Queremos fazer a diferença na indústria da cosmética todos os dias”, comenta Rowena Bird, cofundadora da Lush. “Temos ideias e paixão e o desafio é sempre transformar estas ideias em realidade, convencendo o maior número de pessoas a participar. Ajuda-nos a passar a palavra e a olhar para o plástico de uma maneira mais positiva. Afinal, o plástico não é o único mau da fita: nós também quando não o reciclamos ou reutilizamos".

E “deixar o mundo mais Lush do que o encontrámos” é precisamente a missão da marca para promover um consumo mais responsável e participar ativamente numa verdadeira revolução cosmética.

O novo esquema Bring It Back é também uma tentativa de unir os produtos embalados à gama de produtos sólidos para uma experiência completamente zero waste. 65% da gama de produtos da Lush já é completamente sólida e sem necessidade de embalagens.

Agora, chega também a altura de soltar a conotação negativa que associamos ao plástico e começar a pensar que é a forma como utilizamos este material que tem efeitos nocivos. Há soluções e alternativas que podem respeitar o planeta e a economia circular dentro de um grande negócio é possível.

“Estamos a esforçar-nos muito para oferecer uma experiência completamente zero waste”, comenta Rae Stanton-Smithson, da equipa de Earthcare. “Continuamos a inventar produtos sem embalagem, a utilizar materiais inovadores ou reutilizáveis e estamos a pensar na possibilidade de refill no futuro. O que propomos é que o cliente pense num esquema de depósito em que aluga a embalagem e a pode devolver no final. E é apenas isso que os nossos clientes terão de fazer: devolver. Nós trataremos do resto.”

Como funciona?

A partir de agora, poderá devolver as suas embalagens (vazias e limpas) em qualquer uma das três lojas Lush em Portugal. Por cada embalagem que cumpra os requisitos, irá receber 50 cêntimos que podem ser descontados na sua compra nesse mesmo dia.

Caso prefira, poderá continuar a beneficiar da oferta de uma máscara de rosto fresca por cada 5 embalagens que entreguem.

Porquê agora?

A equipa de Earthcare da Lush descobriu que apesar das práticas de gestão de resíduos, apenas 9 a 12% do plástico é reciclado em todo o mundo. Por cá, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, Portugal não alcançou nenhuma meta estabelecida no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020), e em 2020, 41% dos resíduos de Portugal Continental foram para aterro e apenas 11,42% do plástico foi reciclado.

A reciclagem mecânica, a mais utilizada para este tipo de material, é cara, complicada e não funciona para todos os tipos de plástico, o que explica, em parte, estes números tão baixos.

Embora a marca utilize apenas plástico reciclado e reciclável, e tenha desde 2008 um esquema de devolução e reciclagem de embalagens, pensámos que estava na hora de ir mais longe.

Agora, a missão é criar um sistema completamente circular e fechado, em que possamos recolher e reciclar o máximo de embalagens possível, convencer o maior número de pessoas a participar, gerir os resíduos de forma mais eficaz e alcançar uma experiência completamente zero waste.