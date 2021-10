Comprometida com a natureza, é do poder da Menta Aquática, cultivada no sudoeste francês, que nasce a inspiração para os novos cuidados purificantes com certificação BIO.

Trata-se de uma das mais exigentes certificações atribuídas por um organismo independente na área da cosmética e a garantia é um cuidado que contém pelo menos 95% de ingredientes de origem natural e mínimo de 20% de ingredientes BIO.

A nova gama de rosto Klorane Menta Aquática Bio é composta por três produtos que reinventam a rotina de beleza de pele mista a oleosa, afetada pelos efeitos nocivos da poluição.

A Máscara em Stick combina as propriedades desintoxicantes e matificantes da Menta Aquática Bio e o poder absorvente da argila branca para uma sensação de pele fresca e luminosa. Feita com 100% de plástico reciclado e reciclável, o seu formato prático cabe em qualquer lugar e permite mais de 50 utilizações.

Com 96% de ingredientes de origem natural, o Pó Purificante 3 em 1 com Menta BIO e Argila é um produto de limpeza diário que não seca a pele. Com apenas algumas gotas de água, o pó é transformado numa mousse arejada que limpa, purifica e exfolia a pele em suavidade.

Para terminar o ritual, a nova gama inclui ainda o Creme Pureza com Menta BIO, um gel-creme fresco e ligeiro que matifica a pele de forma duradoura. Este cuidado diário atua como um “escudo” antipoluição, reduz o sebo e o resultado é uma pele matificada e protegida.