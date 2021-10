Com o objetivo de reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade e a sua preocupação com o meio ambiente, Herbal Essences, apresenta a nova coleção de champôs e condicionadores vegan da gama Herbal Essences Bio:Renew.

Com embalagens feitas de 100% plástico reciclado (exceto tampa e rótulos) e uma fórmula 100% vegan – com pelo menos 95% de ingredientes de origem natural -, e sem silicones, esta nova coleção oferece produtos com aromas para diferentes finalidades, mas com um objetivo único: deixar o cabelo 100% nutrido.

“Acreditamos no poder que a natureza tem para realçar a beleza dos cabelos e na combinação da nossa experiência com o know-how do Royal Botanic Gardens, Kew, líder mundial de referência há mais de 260 anos na área da Botânica. Prova disso, é o lançamento desta nova coleção Vegan, que traduz o equilíbrio perfeito entre o cuidado do cabelo e o compromisso da sustentabilidade que procuramos”, refere Carolina Jesus, Brand Manager da Herbal Essences.

Herbal Essences Bio:Renew créditos: Herbal Essences

Esta nova coleção vegan inclui dois tipos de produtos - champô e condicionador – com funções específicas para diferentes tipos de cabelo: reparação - cabelos danificados; hidratação - cabelos secos; purificação e hidratação - cabelos oleosos; brilho - para todos os tipos de cabelo. Todos prometem resultados fantásticos, deixando o teu cabelo suave, saudável e 100% nutrido.

Para além desta coleção Vegan composta por champôs e condicionadores Herbal Essences Bio:Renew, também pode complementar o cuidado do cabelo com a Máscara Vegan Herbal Essences Óleo de Argão de Marrocos; Máscara Vegan Herbal Essences Leite de Coco e Máscara Vegan Herbal Essences Aloé & Abacate, também lançadas recentemente no mercado.

As embalagens desta nova coleção Vegan são recicláveis e mais sustentáveis e amigas do ambiente. A Herbal Essences pretende reduzir o uso de plástico virgem em embalagens de champô e condicionador até ao final de 2021 e, graças ao seu esforço para reduzir, reutilizar e reciclar, serão produzidas menos 28 milhões de embalagens de plástico virgem por ano.

O objetivo é incentivar os consumidores a reduzir, reutilizar e reciclar, e contribuir para a diminuição da pegada dos produtos de cabelo no ambiente e na biodiversidade.

Para além disso, todas as fórmulas Bio:Renew são PETA cruelty-free e combinam ingredientes naturais com fragrâncias para um resultado final impecável.