Para assinalar o primeiro aniversário da implementação da sua estratégia global de sustentabilidade, Make a Move, que visa a emissões zero de carbono até 2030, a FREE NOW revela agora alguns dados que surgem como consequência da aposta forte na modernização da sua oferta de mobilidade.

Além de um aumento de 69% nas viagens elétricas no território nacional, Lisboa tornou-se este ano na cidade com o maior número de viagens efetuadas por elétricos em toda a operação europeia da marca muito devido à duplicação da preponderância de carros elétricos no total da respetiva frota entre 2020 e 2021.

Alguns dos principais dados revelados apontam que Lisboa é a cidade com mais viagens realizadas por veículos elétricos em toda a operação europeia da FREE NOW e os serviços efetuados por veículos elétricos subiram 69% entre 2020 e 2021. Sendo que outubro foi o mês com mais viagens efetuadas por elétricos em 2021.

De destacar ainda que o número de carros elétricos disponíveis na frota da FREE NOW cresceu 99% na comparação dos períodos já referidos. Em 2021 a percentagem de veículos elétricos face ao total da frota foi de 15%. Em Lisboa, 13% do total dos veículos da frota é elétrico, no Porto são 19% e em Faro são 9%.

A marca mais dominante entre a frota de elétricos é o Nissan Leaf, representando 37% face ao total da categoria, seguido pelo Renault Zoe, que representa 35%. O serviço mais longo efetuado por um elétrico, durante o ano passado, no caso por um Hyundai IONIQ, foi de 188 km, a 3 de março, entre Mem Martins (Sintra - Lisboa) e o Redondo (Évora).

No sentido de incentivar e acelerar o processo de transição da empresa para uma energia limpa, a FREE NOW baixou para 18,5% o valor da comissão cobrada a motoristas com veículos elétricos.

“O combate às alterações climáticas deve ser uma prioridade para os Governos, mas também para as empresas e sobretudo para todos os cidadãos. Desde o ano passado que estamos empenhados em contribuir ainda de forma mais ativa para descarbonizar as grandes cidades portuguesas e estes números comprovam o esforço realizado e a consequente evolução que se tem sentido na nossa operação.

E acrescenta: "Os portugueses estão cada vez mais despertos para a urgência de se mudarem determinados hábitos, mas é fundamental dar-lhes alternativas práticas e acessíveis para que possam, efetivamente, mover-se sem comprometer o meio ambiente”, afirma Bruno Borges, General Manager da FREE NOW em Portugal".