Um casal empreendedor de Londres lançou uma nova florista online sustentável que promete desperdício zero.

Ao entregar bouquets sazonais frescos, incluindo flores do dia, a Pollen e Posy, lançada pelo casal Sophie Ingham e James Hurst, oferece um serviço sob encomenda que garante que todos os pedidos sejam atendidos, sem excesso de stock ou desperdício.

Há três tamanhos de bouquets para escolher; Clássico, Grand e Luxe. Os arranjos mudam a cada semana, de acordo com a disponibilidade. Desta forma, os clientes podem desfrutar de um bouquet exclusivo que promete ser sazonal e de origem sustentável. A garantia de frescura também significa que as flores geralmente duram entre 10 e 14 dias.

O cofundador da Pollen e Posy, James Hurst, disse: “A minha noiva e eu ficamos sem trabalho no início do confinamento. Com uma paixão pela floricultura e uma experiência em eventos, decidimos reuni-las nesta empresa".

"As flores são um presente intemporal que todos gostam, mas é uma frustração ver o desperdício desnecessário devido ao excesso de stock, que parece desatualizado nos tempos em que vivemos. Oferecemos flores frescas com desperdício zero e embalagens totalmente recicláveis", acrescentou.

A empresa, lançada durante o confinamento, revela que "as melhoras" e "até nos encontrarmos novamente" estão entre os pedidos mais populares, juntamente com uma tendência crescente para "bouquets de casamento" especificamente para casamentos Zoom.

De acordo com sua filosofia ambiental, Pollen e Posy doam uma parte dos lucros a cada 100 bouquets vendidos para a organização Trees for Cities, ajudando a apoiar a vida selvagem natural.

