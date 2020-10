“Uma equipa de investigadores do ISR-UC desenvolveu uma microrrede de energia inovadora, que agrega produção fotovoltaica, armazenamento de energia em baterias de iões de lítio (baterias de última geração), controlo inteligente de cargas e interação ‘vehicle to grid’ (V2G), usando carregadores elétricos com a recente tecnologia ‘silicon-carbide’ - carregadores especiais que permitem transferência de potência bidirecional de elevada eficiência”, refere a UC em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, uma microrrede (em inglês, ‘microgrid’) é uma rede inteligente de distribuição de energia “com capacidade para funcionar de forma autónoma da rede elétrica principal e que permite a integração, monitorização e controlo dos recursos, proporcionando maior eficiência energética e combatendo o desperdício”.

“Podemos imaginar bairros inteiros a funcionarem como microrredes - com telhados repletos de painéis fotovoltaicos acoplados a um sistema de baterias de armazenamento de energia e a veículos elétricos, bem como a um sistema inteligente de controlo e monitorização, permitindo, por exemplo, armazenar o excesso de produção gerada ao longo do dia para assegurar o fornecimento de energia à noite, quando não é gerada energia fotovoltaica”, lê-se.

Alexandre Matias Correia, investigador principal do projeto, explica na nota que o trabalho desenvolvido “consistiu precisamente em interligar todos estes ativos e colocá-los a funcionar em conjunto, para ter uma microrrede que consiga funcionar autonomamente, só com a sua produção local e capacidade de armazenamento”.

“O sistema que desenvolvemos é, cremos nós, o primeiro em Portugal a incluir V2G (‘vehicle to grid’) e carregadores ‘silicon-carbide’, e será usado para desenvolver algoritmos de controlo de microrredes numa panóplia de cenários”, acrescenta o investigador.

O projeto, que foi recentemente exposto à comunidade científica, na 56.ª Conferência IEEE “Industrial & Comercial Power Systems”, vai ser apresentado à EDP Distribuição na segunda-feira, segundo a UC.

A microrrede desenvolvida no ISR-UC está em teste no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e os primeiros resultados “indicam uma eficiência energética entre os 85-90%”.

“O sistema solar fotovoltaico tem uma potência de 78kWp e foi inteiramente adquirido pelo ISR e oferecido à Universidade de Coimbra”, adianta a UC.

Segundo a fonte, a instalação-piloto vai servir de modelo para o próximo passo da investigação que consistirá em desenvolver uma ‘microgrid’ específica para ser utilizada em situações de catástrofe.

“Com base nesta bancada de testes, vamos desenvolver novos algoritmos e estratégias de controlo que permitam manter e garantir o fornecimento de energia mesmo durante situações de catástrofe, como incêndios florestais, furacões, cheias, etc.”, afirma Alexandre Matias Correia.