A H&M USA estreou uma nova curta-metragem em apoio à Climate Week NYC, destacando o tema da circularidade através de uma exploração artística do ciclo de vida circular das roupas.

Com o objetivo de inspirar e educar os espetadores sobre o papel que todos podemos desempenhar na construção de uma indústria da moda circular, este pequeno filme estreou ontem no início do evento.

A Climate Week NYC, a decorrer até 26 de setembro, é onde os líderes se reúnem para apresentar as principais ações climáticas e discutir como fazer mais, rapidamente.

A H&M tem como meta tornar-se positiva para o clima em toda a sua cadeia de valor até 2040. Uma peça importante da estratégia de sustentabilidade contínua da marca tem sido uma colaboração de longa data com a Ellen MacArthur Foundation, cuja missão é acelerar a transição para uma economia circular.

Criado por uma equipa de artistas digitais do mundo inteiro, a curta-metragem explora visualmente os princípios da circularidade, traçando paralelos de como o nosso universo evolui no espaço sideral.

Especialmente formatado para ser mostrado em planetários, os espetadores ficam imersos em imagens e sons enquanto viajam para um novo sistema solar de planetas deslumbrantes, cada um ilustrando como as suas roupas podem viver durante várias vidas, reparando, refazendo e reutilizando-as.

Devido ao seu tamanho e escala, a indústria da moda tem a responsabilidade de desenvolver processos que eliminem os resíduos de produção e fabrico e forneçam opções sustentáveis aos consumidores. Ao mudar a forma como os produtos são feitos e usados, os recursos podem ser mantidos, circulando por mais tempo através dos vários loops do nosso ecossistema.