A Garnier revela o seu próximo marco no compromisso Green Beauty com o lançamento de uma campanha educacional dedicada ao consumo sustentável.

Com conteúdo produzido pela National Geographic CreativeWorks, a marca de cosmética dará aos consumidores acesso a conhecimento especializado e conselhos do mundo real. Este é o primeiro passo de um novo compromisso da Garnier que visa incentivar e capacitar 250 milhões de pessoas com informações de qualidade sobre como viver mais verde no planeta, até 2025.

Este novo compromisso da Garnier é o mais recente de uma série de metas ambiciosas para 2025 estabelecidas com o objetivo de ajudar a reduzir o impacto ambiental de toda a cadeia de valor da marca.

A Garnier continuará a sua ambiciosa transformação sustentável, mas sabendo que 80% da pegada de carbono do ciclo de vida de um champô vem do seu uso em casa, está claro que capacitar os consumidores a entender como podem agir por conta própria também é fundamental.

Na primeira etapa deste compromisso, a Garnier trabalhou com a National Geographic Explorers Rosa Vasquez & Imogen Napper para levar o conhecimento especializado e conselhos do mundo real aos consumidores, inspirando as mudanças quotidianas que podem fazer uma diferença real e resolver uma questão importante: Pode A beleza ficar mais verde?.

O conteúdo educacional abordará os principais tópicos de sustentabilidade, relacionados com a beleza. Assuntos como plástico e embalagens, uso de água e outros serão explicados, e conselhos práticos serão partilhados com o objetivo de tornar a sustentabilidade acessível e capacitar as pessoas a fazerem #OneGreenStep nas suas vidas diárias.

A primeira peça de conteúdo educacional foi revelado na Expo 2020 Dubai e encontra-se disponível em www.garnierusa.com/about-garnier/greener-beauty/can-beauty-go-greener. Mais episódios serão revelados em breve.