O Lince Ibérico é o animal felino mais ameaçado do mundo e por isso torna-se fundamental apoiar a preservação desta espécie. Entre as causas que concorrem para o risco de extinção do Lince Ibérico estão a redução do seu habitat e das fontes de alimento.

“O aumento do número de Linces Ibéricos deve-se em grande parte aos centros de recuperação e conservação, como é o caso do Jardim Zoológico, que com estas campanhas de apadrinhamento ajudam a financiar os cuidados necessários para garantir a continuidade destes felinos”, informa a Gato Preto em comunicado.

O Gato Preto nasceu em 1986 com o objetivo de dar a conhecer as tradições e o artesanato feito em Portugal. Conta atualmente com 66 lojas, em Portugal e Espanha, além da loja online que opera em Portugal, Espanha e França, com uma oferta de produtos para as mais diversas áreas.

Saiba como apadrinhar um animal do Jardim Zoológico de Lisboa.