Feita na Europa com plástico reciclado, como copos de iogurte e garrafas de plástico, esta nova coleção da Samsonite é fruto de vários anos de pesquisa e desenvolvimento em estreita colaboração com a Quality Circular Polymers (QCP), uma joint venture de reciclagem de plásticos de alto padrão da SUEZ e LyondellBasell.

Descubra o processo de fabrico aqui.

Christine Riley Miller, Diretora Global da Samsonite para a Sustentabilidade vê esta primeira grande inovação da indústria como parte de algo maior. “Nós estamos continuamente a procurar novas formas de reduzir a nossa pegada ambiental, de forma transversal, em todas as nossas operações. Isto inclui inovações na forma como os nossos produtos são feitos para que desempenhemos a nossa parte na reutilização de plástico desperdiçado.”

Foram reciclados até 483 copos de iogurte e 14 garrafas de plástico para criar a mais recente mala de viagem sustentável da marca. Disponível em 4 tamanhos e 5 cores inspiradas pela natureza.

A Magnum Eco é feita com pástico reciclado pós-consumo, oferecendo aos resíduos uma segunda vida e reduzindo o uso de novos materiais. Graças à tecnologia do material Recyclex®, a parte exterior é composta de polipropileno (PP) reciclado e o tecido interno é feito de garrafas PET recicladas. Por exemplo, o tamanho grande usa plástico reciclado equivalente a 483 copos de iogurte e 14 garrafas de plástico.

créditos: Samsonite ECO

A estratégia Samsonite “Our Responsible Journey” foca-se em desenhar produtos que duram, que estão comprometidos com a redução da pegada da marca no planeta e que se relacionam com as pessoas, parceiros e comunidade.