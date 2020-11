“Esses objetivos tidos como prioritários há alguns meses foram neste tempo pandémico momentaneamente afastados do horizonte das vossas e nossas preocupações imediatas, concentrados que estamos todos na luta contra o flagelo da covid-19”, apontou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa mensagem transmitida por vídeo na sessão de apresentação pública da ODSlocal - Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, realizada em Lisboa.

Numa curta intervenção, o Presidente da República, que patrocina esta iniciativa, sublinhou que “nesta etapa tão ou mais exigente do que a anterior” é necessário “construir o presente com sentido de futuro e esse futuro significa sustentabilidade”.

“Se ainda é cedo para percebermos todas as mudanças e implicações da atual pandemia, uma coisa é certa: a escala e propagação do novo coronavírus mostrou até que ponto estamos ligados globalmente. É também para esse sentido de global e de interdependência planetária que os objetivos do desenvolvimento sustentável nos convocam e interpelam”, atestou.

A plataforma digital ODSlocal permite aos municípios fazerem um mapeamento das boas práticas para cumprir metas de desenvolvimento sustentável para 2030 definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O projeto, que tem o apoio da Fundação La Caixa, é promovido pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), associado a dois centros de investigação universitários, o OBSERVA/Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e o MARE/Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, e à start-up da área do ambiente e alterações climáticas 2adapt.

“É uma iniciativa de grande valor, que dá um contributo para que cidadãos e autarcas acompanhem, monitorizem, controlem, escrutinem o trabalho feito em cada município para atingir aqueles objetivos”, destacou.

A plataforma já teve uma fase-piloto na qual participaram os municípios de Bragança, Cascais (distrito de Lisboa), Castelo de Vide (Portalegre), Coruche (Santarém), Loulé (Faro), Seia (Guarda) e Viana do Castelo.