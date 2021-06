A United Colors of Benetton uniu-se ao Centro Cultural de Belém para criar o Play Cycle, um projeto artístico de entretenimento para crianças que visa sensibilizar as famílias para o tema da sustentabilidade.

A artista e bióloga marinha Ana Pêgo e o designer Rui Tomás foram desafiados a pensar em novas utilizações para o cartão e para o plástico, sendo que este último vai parar ao mar, polui as praias e é comido pelos animais.

“O plástico está em praticamente todas as coisas da nossa vida. Apesar de ser descartável, o ciclo de vida do plástico dura vários séculos”, explica a artista e bióloga que, por morar perto da praia, é lá que encontra inspiração para os seus projetos de educação ambiental, onde combina a ciência com a arte, com o objetivo de dar a conhecer a vida dos mares e sensibilizar as pessoas para a conservação dos oceanos.

Pode ver aqui o vídeo do atelier que explica a atividade proposta, uma animação com objetos de plástico apanhados na praia para que as crianças e as famílias possam recriar em casa estes desafios. O objetivo é gerar consciência sobre a utilização e desperdício dos materiais, promovendo um consumo mais consciente e sustentável.