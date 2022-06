Um pescador no rio Mekong, no Camboja, fisgou o maior peixe de água doce do mundo alguma vez registado, anunciam investigadores do projeto Wonders of the Mekong a 20 de junho. Trata-se de uma arraia de água doce com 300 quilos.

"Em 20 anos de investigação a peixes gigantes em rios e lagos em seis continentes, este é o maior peixe de água doce que encontrámos ou que alguma vez foi documentado em qualquer lugar do mundo", disse o biológo Zeb Hogan à BBC.

O peixe foi capturado e libertado de novo no rio Mekong em meados deste mês.

Zeb Hogan, que lidera o projeto de conservação "Wonders of the Mekong", considera que esta é uma descoberta "notável".

"Encontrar e documentar este peixe é notável e um raro sinal positivo de esperança, ainda mais porque ocorreu no Mekong, um rio que atualmente enfrenta muitos desafios", acrescentou Hogan, que também é professor da Universidade de Nevada.

Veja as fotos