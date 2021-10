A Auchan Retail Portugal volta a associar-se à MyCloma, plataforma online de venda de roupa em segunda mão, com a abertura do espaço ReUse na loja Auchan de Gondomar. O projeto, que tem como objetivo combater o desperdício têxtil e promover a economia circular, permite aos clientes comprar roupa em segunda mão, em excelente estado de conservação, a preços acessíveis.

A MyCloma foi criada em plena pandemia por um grupo de empreendedores portugueses e tem como objetivo promover a economia circular, ajudar o ambiente e evitar o desperdício. Perante os números preocupantes do desperdício têxtil em Portugal, os mentores do projeto decidiram criar uma plataforma pioneira no País que permitisse vender e comprar roupa usada, de forma rápida, fácil e despreocupada.

Para tal, a MyCloma recolhe, em todo o país, as peças "encostadas” pelos consumidores, e coloca-as à venda a preços acessíveis, para que ganhem nova vida. Adicionalmente, as peças consideradas não vendáveis são doadas, tendo neste momento já contribuído com mais de 40.000 peças para ONGs locais.

A Auchan Retail Portugal foi pioneira ao introduzir a venda de roupa em segunda mão em grandes superfícies, através de um teste piloto na loja de Matosinhos. A iniciativa avançou, entretanto, para as lojas de Almada e Alfragide e agora para Gondomar.

O alargamento desta parceria a mais uma loja Auchan vem reforçar o compromisso e a preocupação da empresa com a redução do desperdício, neste caso concreto o desperdício têxtil, e a promoção de uma economia circular.

Nesse sentido, a empresa pretende sensibilizar os clientes para a necessidade de adotarem comportamentos mais sustentáveis. Uma das formas passa por lhes facultar serviços como este, onde podem adquirir roupa em excelente estado, a um preço bastante acessível.

Quem quiser associar-se a este movimento, pode entregar as roupas que já não usa à MyCloma e recebe em troca um vale de compras no valor de 10€ para usar na loja Auchan.