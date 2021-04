“O snap pack de Carlsberg, ao eliminar plástico de uso único, reduz o risco de resíduos poluentes e diminui as emissões de dióxido de carbono e a dependência dos invólucros baseados em combustíveis fósseis”, refere a marca em comunicado. A inovação, assente numa nova tecnológica de cola, já foi adotada na maioria dos mercados onde Carlsberg é comercializada, permitindo "reduzir a utilização de plástico em 76%", informa a marca.

A “meta é conseguir poupar cerca de 1.200 toneladas de plástico por ano, o equivalente a 60 milhões de sacos de plástico convencionais, após a conversão de todos os packs de seis latas de cervejas em snap pack’s”, refere a Carlsberg

Recorde-se que, no início do ano, Carlsberg introduziu tintas Greener Green nos rótulos das garrafas e em todo o packaging da marca, com uma certificação Cradle to Cradle, “o que significa que são produzidos com energia renovável e mais ecológicos, permitindo melhorar a sua reciclabilidade e minimizar o impacto da pegada ambiental”, adianta a marca.

Carlsberg, marca de cerveja premium do Super Bock Group, tem previsto realizar um conjunto de ações na área da sustentabilidade para as quais vai desafiar os consumidores.