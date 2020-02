Atualmente, presente em 15 países, na Europa e Estados Unidos, a Too Good To Go é uma solução que tem como missão o combate ao desperdício alimentar. Corria 2016 quando esta missão se materializou numa app que permitiu a estabelecimentos como restaurantes, hotéis, supermercados, lojas com comida preparada, venderem os excedentes alimentares de cada turno ou do dia a potenciais clientes. A plataforma conta com "mais de 19 milhões de utilizadores que já salvaram 30 milhões de refeições de 39 mil estabelecimentos", informa-nos a marca.

Com dez espaços em Lisboa, o Bananacafe é uma das mais recentes iniciativas a juntar-se à Too Good To Go, numa lógica de implementações amigas do ambiente, “como é o caso da diminuição do uso de plástico. A marca retirou as palhinhas de plástico, utiliza packaging biodegradável e copos reutilizáveis em todos os quiosques”, informa em comunicado.

Desta forma, todos os excedentes alimentares de cada dia e de cada quiosque da marca, ficam disponíveis nas “magic boxes” da aplicação. Bolos, salgados, fruta, saladas e outros produtos, cujo prazo de validade esteja perto do fim (sem prejuízo da qualidade), compõem estas caixas surpresa no valor de 2,99 euros, que podem ser reservadas através da aplicação e levantadas em cada quiosque.

Segundo Bernardo Delgado, gerente do Bananacafe, “os consumidores estão cada vez mais preocupados em adotar um consumo consciente e em escolher marcas comprometidas com causas sociais e ambientais. Estamos a trabalhar para criar quiosques cada vez mais sustentáveis e que sensibilizem e envolvam os clientes na preservação do meio ambiente e na luta contra o desperdício alimentar”.

O Bananacafe nasceu em 2010 com a abertura dos quiosques na Avenida da Liberdade e detém atualmente espaços no Jardim do Torel, Praça de Londres, Avenida Rovisco Pais, Praça do Município, quatro quiosques na Avenida da Liberdade, Jardim da Estrela e um elétrico estacionado ao lado do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém.