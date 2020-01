Segundo dados do Observador Cetelem Automóvel 2020, três quartos dos inquiridos estão preocupados com a situação ambiental e admitem mesmo alterar os seus hábitos de consumo em favor do meio ambiente. Italianos (90%), espanhóis (88%) e turcos (87%) são os mais consciencializados. Por outro lado, os japoneses, que sofreram numerosos acidentes ou fenómenos ambientais naturais, estão em menor número (44%).

Acima da média global (75%) e europeia (76%), 83% dos portugueses admitem esta preocupação e assumem também uma alteração nos seus hábitos de consumo, nomeadamente na escolha de automóvel. Para 75% dos portugueses, automóveis são a principal fonte de poluição

Esta consciência ambiental dos consumidores está a refletir-se na culpabilização dos automóveis como principal fonte de poluição, pelo menos para 66% do total dos inquiridos.

Os portugueses estão no top 5 de países com esta opinião: Turquia (89%); China (83%); Espanha (81%); Africa do Sul (77%) e Portugal (75%). No centro da europa, as críticas reúnem menos adeptos: Alemanha (42%), França (46%), Bélgica (47%) e Holanda (47%).

Se a intenção de comprar um automóvel a gasolina aparece no topo (59%), a preferência por um modelo híbrido, e até totalmente elétrico, apresenta um forte aumento (49% e 33%, respetivamente). Já o domínio do diesel parece ter terminado definitivamente (32%). A abertura em relação ao híbrido (55%) e ao elétrico (39%) é particularmente visível nas áreas urbanas.