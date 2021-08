O mercado de trabalho é cada vez mais complexo e competitivo e, por essa razão, hoje em dia as habilidades técnicas não são suficientes sozinhas para quem procura se destacar.

As habilidades comportamentais, ou soft skills, passaram a ser valorizadas tanto, ou mais, pelas empresas do que as hard skills. Enquanto as soft skills são competências pessoais que vão sendo desenvolvidas ao longo da vida, as hard skills são competência técnicas específicas, adquiridas ao longo do percurso académico ou experiência profissional.

De acordo com a Hotmart estas são as soft skills mais procuradas pelas empresas.

Criatividade

Lidar com um ambiente em constante transformação e dividir o espaço de trabalho com tantos recursos tecnológicos exige criatividade para propor soluções inovadoras. Além disso, geralmente é mais difícil (ou até mesmo impossível) que trabalhos em áreas criativas sejam assumidos pela tecnologia.

Afinal, criatividade é algo que se alimenta das nossas vivências e conhecimentos acumulados ao longo dos anos.

Persuasão

Ser uma pessoa persuasiva é interessante não apenas para quem trabalha com vendas, mas também para cargos relacionados à gestão de pessoas, marketing e relacionamento com clientes de maneira geral.

Saber persuadir as pessoas para que compreendam a importância e o valor de produtos, serviços e ideias não é algo que qualquer pessoa consiga fazer, por isso é considerada uma habilidade valiosa.

Trabalho em equipa

Os ambientes de trabalho são cada vez mais diversos e isso é extremamente benéfico não só para os negócios, mas também para os profissionais. No entanto, a junção de pessoas tão diferentes na mesma equipa é um desafio que as empresas têm de enfrentar.

É importante saber comunicar com os colegas e ter espírito de equipa para atingir resultados globais.

Adaptação

A forma como trabalhamos vai sofrendo alterações ao longo dos anos. Considerando este cenário, os profissionais precisam desenvolver suas habilidades de adaptação e também de proatividade. Afinal, será cada vez mais importante conseguir adaptar-se a novas rotinas, processos e tecnologias, além de propor novas estratégias e soluções.

Boa gestão do tempo

Para ter mais produtividade e eficiência, é necessário saber fazer uma boa gestão de tempo. Isso não significa fazer tudo rápido, mas sim saber priorizar tarefas, otimizar as atividades e organizar a agenda para entregar tudo o que é necessário com qualidade e cumprindo os prazos.

Flexibilidade

Profissionais flexíveis lidam melhor com as mudanças no ambiente de trabalho, nos processos e até mesmo no mundo e no mercado de forma geral. As empresas estão a reorganizar o seu modo de funcionar, adotando regras mais fluidas, trabalho remoto, mais autonomia nos horários e nas formas de trabalhar, etc.

O sucesso profissional depende, assim, da facilidade com que as pessoas se adaptam a novas realidades e projetos.

Resiliência

Principalmente em períodos marcados por transformações e disrupções, é difícil conseguir bons resultados sem uma equipa que saiba enfrentar adversidades e avançar mesmo em condições desfavoráveis. Ser resiliente é mesmo isso: ser capaz de enfrentar e ultrapassar as crises.

As pessoas resilientes conseguem encarar situações difíceis com mais assertividade, elaborar estratégias para minimizar danos e reinventar-se sempre que necessário.

Liderança

A tendência é que os cargos mais operacionais sejam cada vez mais automatizados e que cargos de liderança e gestão aumentem e sejam ainda mais estratégicos para os negócios. Por isso, uma das soft skills mais valorizadas ultimamente é a capacidade de liderar pessoas.

Nesse caso, não estamos a falar apenas em ter uma equipa, mas também em definir processos ou liderar pessoas indiretamente em projetos.

Negociação

Seja para liderar uma equipa, trabalhar com os colegas, conversar com clientes, gerir o seu próprio negócio ou contratar serviços e fornecedores, vai ser sempre preciso negociar.

Portanto, saber negociar pode abrir as portas para oportunidades mais estratégicas e importantes nas empresas ou até garantir um futuro empreendedor de sucesso.

Fonte: Hotmart, empresa global de tecnologia e produtos digitais