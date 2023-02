Desde julho que o Banco Central Europeu (BCE) iniciou um novo ciclo de subida das taxas de juro, colocando ainda mais pressão no orçamento familiar de muitas famílias que, nos últimos meses, já estavam a lidar com perda de poder de compra.

Com menos dinheiro disponível na carteira, o que poderão fazer os consumidores para minimizar a perda real de rendimentos e evitar cair numa situação de incumprimento dos seus encargos?

1. Atualize o orçamento familiar

Sabe quanto gasta por mês? Se há quem já faça o controlo dos seus gastos, utilizando folhas de excel ou aplicações financeiras nos seus smartphones, muitos consumidores ainda desconhecem os seus encargos mensais. Nos primeiros meses do ano, reveja as bases do seu orçamento e saiba quanto gasta com alimentação, transportes, telecomunicações, energia, créditos ou vestuário. Identifique também as categorias de despesas que estão a pesar mais no orçamento e aquelas em que poderá fazer algum ajuste para reduzir os custos. Há várias ferramentas que o podem ajudar nesta tarefa, como a calculadora da Twinkloo.

2. Reforce o fundo de emergência

Perante a incerteza sobre como vai evoluir a economia e quais serão as decisões futuras do BCE sobre os juros, é recomendável o reforço do fundo de emergência, especialmente no caso das famílias com vínculos profissionais mais precários.

3. Faça escolhas ponderadas

Seja nas compras de supermercado ou na aquisição de um eletrodoméstico compare os preços para adquirir os bens ao melhor preço. Pode, por exemplo, socorrer-se de apps ou sites comparadores de preços para fazer esta análise.

4. Repense os investimentos

Além de reforçar a poupança, é importante saber investir. A mudança do ciclo económico exige da parte dos investidores uma maior atenção para garantir que as suas poupanças não são “devoradas” pela inflação. Procure ativos financeiros que sejam adequados ao seu perfil de risco e garantam alguma proteção contra a inflação.

5. Contacte o banco

Em caso de dificuldades, fale com o seu banco para encontrar uma solução que lhe permita cumprir com o pagamento dos encargos. Para reduzir as despesas, existem várias opções que passam, entre outras possibilidades, por pedir o prolongamento de um empréstimo ou baixar o spread. Em alternativa, pode sempre falar com outras instituições financeiras e verificar que condições oferecem.