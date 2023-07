Prepare-se para pagar comissões

Quando pensa em contratar um crédito habitação, deve contar com o pagamento de comissões associadas ao seu empréstimo. Estas comissões variam consoante a instituição financeira. Mas, por norma, são cobradas comissões de avaliação, estudo de processo, formalização, entre outras, que podem totalizar entre 800 e 1.000 euros.

Faça contas ao valor que o seu banco não vai financiar

Este não é custo associado ao seu crédito habitação, mas tem um forte impacto no seu orçamento. Afinal, como nenhum banco pode financiar mais de 90% do valor da escritura ou da avaliação do imóvel (prevalece o montante mais baixo), precisa de ter, em capitais próprios, entre 10% a 20% do valor do imóvel que vai comprar.

Ou seja, o banco vai financiar a compra da sua casa com base no rácio LTV (loan-to-value). Imagine que o preço de aquisição da sua casa é de 180.000 euros, mas avaliação do imóvel foi de 170.000 euros. Neste caso, o limite máximo do financiamento é 90% dos 170.000 euros, ou seja, 153.000 euros. Desta forma, precisa de ter, pelo menos, 17.000 euros em capitais próprios.

Avaliação do imóvel também tem custos

A avaliação do imóvel pode ser pedida pelo cliente ou pelo banco, sendo que, neste último caso, o custo pode ou não estar incluído nas comissões pagas inicialmente.

Para ter uma ideia, a avaliação de um apartamento T2 pode variar entre 120 e 300 euros quando pedida pelo cliente. Se for pedida pelo banco, o custo varia entre 200 e 250 euros. Assim, deve informar-se com antecedência sobre o custo da avaliação, para ver se compensa pedir este serviço a uma empresa especialista em avaliações de imóveis.

Encargo com a prestação mensal e seguros

Ao pedir um financiamento para comprar a sua casa, todos os meses passa a ter como encargo uma prestação mensal de crédito. De acordo com a modalidade de juros escolhida, a sua prestação pode ser fixa (crédito com uma taxa fixa) ou variar de acordo com o comportamento da Euribor, no prazo contratado (taxa variável).

Além da prestação, deve ter em conta os custos mensais relativos aos seguros exigidos pelos bancos para o crédito habitação (seguro de vida do crédito habitação e seguro multirriscos).

Registo da aquisição do imóvel

Outro dos encargos a considerar é o registo da compra do seu imóvel. Este registo pode ser feito através do Serviço Casa Pronta, com um custo de 700 euros quando a compra está associada a um empréstimo.

Em alternativa, pode tratar do registo num notário ou numa conservatória do registo predial. Neste caso, deve estar atento à tabela de preços, uma vez que estes não são fixos. Tendo em conta os dados do Portal da Justiça, o valor da certidão ronda os 20 euros e o registo da escritura os 225 euros. Mas a estes valores tem de adicionar o IVA.

Pode ainda fazer o registo através de um solicitador ou advogado, sendo que neste caso os registos podem rondar os 500 euros.

Não se esqueça dos impostos ao Estado

A compra de uma casa, envolve o pagamento de IMT (Imposto Municipal sobre Transações onerosas de Impostos) e Imposto do Selo de aquisição. Tratando-se de uma aquisição com recurso a financiamento bancário, acresce o pagamento do Imposto do Selo relativo ao crédito habitação.

No caso do IMT, o valor a pagar depende da natureza do imóvel (urbano ou rústico), localização (Portugal Continental ou Regiões Autónomas), finalidade (habitação própria e permanente ou habitação secundária) e o valor do imóvel. Para apurar o valor deste imposto, pode recorrer ao simulador de IMT 2023.

Quanto ao imposto do selo que paga pela aquisição do imóvel, precisa de saber primeiro o preço da escritura e depois aplicar-lhe a taxa de 0,8%.

Por fim, o imposto do selo relativo ao crédito habitação, na maioria dos casos, corresponde a 0,6% do valor financiado.