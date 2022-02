Finais e inícios do ano são momentos propícios às macro, micro e autoavaliações. Destas resultam, muitas vezes, eventuais ajustes na hierarquia das equipas. Contudo, as leituras podem ser suficientemente distantes para que um pedido de promoção - justo aos olhos do candidato, mas injustificável aos do seu superior - seja rejeitado.

“Numa situação dessas, o primeiro passo deve passar pela compreensão da decisão porque aquilo que para nós pode parecer óbvio, para quem gere as equipas pode não ser tão óbvio assim”, destaca Vanda Brito, Diretora de Recursos Humanos da Kelly, acrescentando que “após a compreensão da decisão vinda de cima, a maneira como lidamos com rejeições relacionadas com a nossa carreira tem um grande impacto na nossa performance e imagem enquanto profissionais”.

Perante uma situação comum nesta altura do ano, a Kelly partilha conselhos e dicas para que os candidatos consigam gerir a frustração ou sentido de injustiça da melhor forma possível.

Possíveis razões para não ter sido promovido

Podem ser várias as razões que impedem as promoções na carreira. A primeira – e mais simples – pode ser a opinião dos superiores, que ainda não veem no candidato a experiência ou competências necessárias para dar o passo seguinte. Se for esse o caso, trata-se apenas de uma questão de tempo.

A segunda passa pelas opções disponíveis: outro colaborador pode simplesmente ter mais experiência e ser uma melhor escolha para a posição. Por fim, existe sempre a possibilidade da empresa não estar a planear ajustes na equipa para já. Isso acontece frequentemente, em empresas com hierarquias relativamente planas.

Lidar com a situação

Considerando que os consultores e os gestores de recursos humanos gostam de ver progressão de carreira nos currículos, é importante manter o foco e a ambição de continuar a progredir. Estes são os conselhos da Kelly.

Manter-se profissional

Não pode deixar que as emoções negativas, como a desilusão ou a mágoa, influenciem o seu comportamento e as suas ações. Se necessário, é aconselhável tirar algum tempo de descanso para poder refletir e processar as emoções antes de regressar ao trabalho.

Descarregar a raiva no supervisor ou nos colegas de trabalho não é a solução. Em vez disso, a energia pode ser redirecionada para melhorar o desempenho.

Pedir feedback

Não tirar ilações precoces é uma boa forma de evitar mal-entendidos. O diálogo é, muitas das vezes, a melhor solução para ter clareza sobre determinado tema.

Neste caso, será uma forma de perceber, exatamente, como é que pode evoluir e até ganhar algumas noções sobre como é que são tomadas as decisões sobre as posições de liderança na empresa em que trabalha.

Procurar outras formas de assumir maior responsabilidade

É possível progredir sem mudar oficialmente de cargo. Para isso, é vital a proatividade do colaborador para, por exemplo, sugerir receber tarefas/encargos mais desafiantes ou maior responsabilidade em certos projetos.

Dessa forma, terá mais experiências para acrescentar ao seu currículo.

Procurar outro emprego

Se o bom desempenho é inquestionável mas o reconhecimento está longe de chegar ou existir, muito dificilmente a situação virá a mudar. Se esse é o cenário mais provável, é altura de procurar outras oportunidades. No entanto, importa sair ‘pela porta grande’.

Para isso, nada como ser honesto e abordar, diretamente, um superior e pedir-lhe recomendações que ajudem a encontrar um emprego mais adequado às suas qualificações.