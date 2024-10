Pagar por partes e viajar sem surpresas nas comissões

A App Millennium oferece aos clientes a possibilidade de realizar pagamentos fracionados com os seus cartões de crédito de forma simples e imediata. Uma das principais vantagens em relação à concorrência é a opção de dividir o valor da compra na hora, seja ao pagar com MB WAY, tanto online como em lojas físicas, ou com 3D Secure em transações online. Esta solução proporciona flexibilidade e conveniência, permitindo que os clientes giram os seus gastos de maneira prática e eficiente.

Além disso, o Millennium acaba de lançar o serviço MTravel, ideal para quem viaja para o estrangeiro e quer evitar comissões indesejadas. Com o MTravel, os clientes podem fazer compras fora de Portugal sem preocupações com câmbios, especialmente ao fim de semana, pois o Millennium bcp não aplica a taxa que outros serviços, como o Revolut, costumam cobrar. Não é necessário adquirir um novo cartão – basta associar ao serviço o cartão que já tem e escolher o período de subscrição, garantindo uma experiência de pagamento mais económica e tranquila em viagens.