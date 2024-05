Sessenta e quatro por cento dos portugueses não tem um bom nível de conhecimento financeiro, em 2024. De acordo com o estudo "O Bem-Estar Financeiro em Portugal: Uma Perspetiva Comportamental", desenvolvido pelo Doutor Finanças em parceria com a Laicos - Behavioural Change, o nível de conhecimento financeiro dos portugueses é inferior ao que os alemães demonstravam ter em 2009.

O projeto contou com a chancela científica da NOVA IMS e da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL).

Juros, inflação e investimentos: Qual o tema que os portugueses mais dominam?

O estudo colocou três questões sobre taxas de juro, inflação e risco/diversificação a 800 residentes em Portugal, entre os 18 e os 75 anos. Para ter um bom nível de conhecimento financeiro era preciso responder acertadamente a todas as perguntas, algo que apenas 36% dos inquiridos fez.

Do lado contrário, 9% errou todas as questões. Dos três temas abordados, aquele em que os portugueses demonstraram um maior nível de conhecimento foi o das taxas de juro, com 79% de respostas certas.

A pergunta sobre inflação ficou em segundo (75%) e a de risco/diversificação em último (47%).

As perguntas, de resposta múltipla, foram as seguintes:

Imagine que tinha 100€ na sua conta poupança, com uma taxa de juro de 2% por ano. Após 5 anos, quanto acha que terá na sua conta se não retirar dinheiro?

Imagine que a taxa de juro na sua conta poupança era de 1% ao ano e que a taxa de inflação era de 2% ao ano. Passado 1 ano, o que poderia comprar com esse dinheiro?

Normalmente, comprar uma ação de uma empresa trará um retorno mais seguro do que comprar uma ação de um fundo de investimento. (Verdadeiro/Falso).

Atrás da Alemanha, Países Baixos e da Finlândia... mas não deste ano

As respostas do estudo foram recolhidas em janeiro de 2024 e comparadas com os resultados de três países europeus com PIB per capita e literacia financeira acima da média europeia: Alemanha, Países Baixos e Finlândia.

No entanto, os autores quiserem analisar quanto “tempo de atraso” é que Portugal tem em relação a esses países. Os resultados mostram que o nosso país está, pelo menos, 10 anos atrasado no nível de conhecimento financeiro da população.

Na Finlândia, 36% das pessoas acertaram as três questões, em 2014, (algo que em Portugal só aconteceu em 2024). Noutro exemplo, a percentagem de acerto nos Países Baixos foi de 45%, em 2010.

Por fim, 62% dos alemães responderam corretamente às três perguntas, em 2009.

Rendimento, sexo e escolaridade: Qual a influência?

O estudo concluiu também que as pessoas com mais rendimentos mostram um maior nível de conhecimento financeiro. Para o efeito, foi considerado o conceito de rendimento equivalente, uma medida que tem em conta as diferenças na dimensão e composição dos agregados.

São ainda apontadas divergências na comparação por sexos (os homens acertaram mais do que as mulheres) e por nível de escolaridade (quem tem curso superior acertou mais do que quem concluiu apenas o ensino secundário).

De acordo com os autores, estas diferenças são "um mecanismo de perpetuação cíclica de diferenças societais" e apontam para a importância de "uniformizar os níveis de conhecimento em diferentes grupos demográficos".