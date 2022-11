Abrir um novo negócio pode ser uma experiência assustadora, com toda a nova informação com que somos bombardeados e responsabilidades que nos caiem ao colo. Benjamin Franklin dizia que “ao falhar na preparação, estamos a preparar-nos para errar” e por isso, a The Alternative Board Portugal juntou seis coisas essenciais que todos os empreendedores devem saber antes de abrir as portas dos seus negócios.

1. Contabilidade organizada pode salvar vidas

Ter um bom contabilista, que saiba navegar as turbulentas águas dos impostos, do IVA e da Segurança Social, deve ser a sua primeira preocupação assim que abrir a empresa. Mas mesmo um bom contabilista não faz milagres se não organizar as suas faturas e controlar os seus gastos. O ideal é aconselhar-se com quem sabe e alinhar-se com o seu contabilista, para evitar sustos, declarações mal preenchidas ou documentação não entregue, porque as multas são elevadas e (especialmente no início) podem ser um grande rombo no orçamento.

2. Os clientes demoram a pagar

Regra geral, quanto maiores as empresas, mais tempo demoram a pagar! Seja a 30, 60 ou a 90 dias, saiba desde início quanto tempo vai demorar a receber e organize as suas contas nesse sentido, especialmente se o serviço que presta exige investimento em matérias-primas, compras em fornecedores, etc. É assustadoramente comum a quantidade de empresários que não conseguem fazer face às despesas num determinado mês, tendo milhares de euros a receber de clientes a quem já prestaram o serviço.

3. Não é só a quem vende, mas também a quem compra

Os bons negócios fazem-se (também) de bons fornecedores. Diz a sabedoria popular que “o barato sai caro” e se se está a tentar estabelecer no mercado com serviços de qualidade, devia ser uma das suas máximas. Mesmo que não tenha responsabilidade sobre um erro de um fornecedor, a má qualidade de um material ou os atrasos na entrega de um produto, pode ser o suficiente para perder um cliente.

4. É essencial ter um plano de marketing

Para que os clientes vão ter consigo é essencial que, em primeiro lugar, saibam que exista e confiar no “boca-a-boca” pode ser perigoso, porque nem sempre arranca à velocidade que desejávamos. É essencial perceber onde está o seu cliente e como lhe pode chegar, dentro das suas possibilidades financeiras. O ideal é, sempre que o orçamento o permita, recorrer a profissionais especializados, mas se não for possível, online encontra vários tutoriais que o podem ajudar a melhorar a forma como comunica nas redes sociais, por exemplo, ou até procurar grupos de networking que o ponham em contacto com potenciais parceiros e/ou clientes, para ajudar a fazer descolar o seu negócio.

5. Há períodos maus – Preparar e adaptar é essencial

Todo os negócios têm bons e maus momentos. Principalmente nos negócios sazonais, há períodos do ano em que vai reduzir (ou não ter) a faturação e o negócio deve estar estruturado para essa realidade. Mas mesmo nos negócios que não dependem de estes fatores, há períodos bons e maus, podendo um novo concorrente, o aumento dos seus custos de produção ou a menor disponibilidade do seu público-alvo para recorrer aos seus serviços, fazê-lo passar um mau bocado. É essencial ter sempre um plano de contingência e saber adaptar-se às novas realidades, reinventando-se se necessário for.

6. Muitas noites mal dormidas

Ser empreendedor não é um mar de rosas. Prepare-se para muitas noites mal dormidas, muitos jantares de família e saídas de amigos perdidas e fins-de-semana passados a trabalhar. Por mais que tentemos separar, vai-se refletir na dinâmica familiar e/ou na nossa vida social. Tenha a certeza que está pronto a dar este passo e que todos os que lhe são próximos estão preparados para os sacrifícios.

Feita por empresários, para empresários, a The Alternative Board ajudou já 25 mil empresários em todo o mundo ao longo de 32 anos, com um modelo comprovado de entreajuda e troca de experiências, contribuindo para que os seus membros alcancem os seus objetivos e ultrapassem os desafios que têm nas suas empresas.