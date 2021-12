Este ano, devido à contenção da COVID-19 durante as festividades, é novamente aconselhado passar a viragem do ano em casa. Mas isso não significa que não possa ter convidados - mantendo sempre a segurança através da realização de testes prévios para detetar a presença do vírus -, e possa realizar uma festa de passagem de ano divertida.

Se se depara com esta questão, descubra 5 ideias neste artigo que vão tornar a sua festa num sucesso.

Opte por uma festa temática

Para que seja uma noite diferente, porque não opta por uma festa temática? Isto é, escolhe um tema – podendo ser um filme ou série ao gosto de todos, uma época como os anos 20 ou outra ideia – e depois pede aos convidados que se vistam de acordo com o escolhido.

Além disso, pode decorar a sua casa consoante o tema e sem gastar muito. Imprima alguns elementos decorativos alusivos à festa ou então meta mãos à obra e faça os seus.

Se o tema escolhido for uma saga de filmes ou séries, podem fazer uma maratona televisiva até às 12 badaladas.

E se fizesse uma noite de jogos de tabuleiro?

Os jogos de tabuleiro também podem ser uma opção divertida para esta noite. Pode escolher jogos mais tradicionais ou atuais. Existem vários tipos: sobre filmes e séries, sobre cultura geral, de estratégia ou de crime. Também há jogos de tabuleiro próprios para grupos.

Para que não gaste dinheiro a comprar uma destas opções, faça um levantamento junto dos seus convidados e veja se têm jogos de tabuleiro que possam levar para a festa.

Aposte em jogos de dança e canto

Além dos jogos de tabuleiro, se os convidados gostarem de música, de cantar e dançar, pode optar por jogos nestas áreas. Os mais famosos são o Singstar e o Just Dance. Mas para isso precisa de equipamentos, como uma Playstation, uma Wii e os acessórios correspondentes.

Caso nenhum dos convidados tenha os equipamentos acima identificados, também existem outras opções de canto e dança. Podem jogar igualmente online, como num karaoke do YouTube, por exemplo.

Construa um quiz para os convidados

E se construísse um quiz para os convidados sobre um tema que todos dominam? Pode ser, novamente, sobre um filme ou série, cultura geral ou uma área específica comum a todos.

Seria como um concurso e quem acertasse mais perguntas, ganharia. Como recompensa, pode oferecer alguma coisa, como um doce ou um champanhe, por exemplo.

Transforme a noite num talent show

Se o seu grupo de convidados é competitivo e aguns tiverem talentos escondidos, transforme a noite num talent show. Também pode escolher alguns dos seus amigos para que sejam os júris do concurso e possam escolher o vencedor. Esta é uma ideia que pode também resultar se houver crianças na festa.

Depois, cada um dos elementos que competir terá a sua vez para “atuar” e podem ser pontuados pelos jurados, de acordo com as regras que estabelecerem.

No final, pode oferecer uma taça, comprada ou feita à mão, ao vencedor.

Estas são as nossas dicas para que possa ter uma festa de ano novo em segurança e económica mas sem que falte a diversão.