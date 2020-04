O futuro é sempre uma incógnita e angustiar-se com ele antevendo o pior dos cenários nunca é solução. Quando se vive o momento presente, não se sente fadiga, defendem muitos especialistas. São as preocupações com o futuro que nos sobrecarregam. Quebrar a rotina que se instalou desde o início do confinamento ajuda a viver cada momento de maneira mais intensa. Procure distanciar-se dela lendo, fazendo exercício ou apostando em atividades manuais.

4. Limpar

Segundo a filosofia dos que fazem a apologia de uma vida mais zen, a lida doméstica purifica-nos e dá-nos um sentimento de conforto instantâneo. Deixe a casa impecável logo pela manhã e o seu dia transformar-se-à. Depois de limpar as diferentes divisões, preocupe-se em arejar a sua cabeça. Pare para pensar, tire um tempo para meditar, tome um banho de espuma relaxante ou faça uma máscara de beleza e, enquanto o faz, procure abstrair-se da realidade.

5. Pôr as gavetas em ordem

A ordem economiza tempo e alivia a memória. Cada gaveta arrumada dá-nos a certeza de que controlamos alguma coisa na nossa vida. No entanto, não são apenas as físicas, as das cómodas, dos armários e das secretárias que deve organizar. Deve também arrumar as que existem nos diferentes compartimentos do seu cérebro. A maior parte do tempo não tem disponibilidade mental para o fazer. Este é um excelente período para empreender essa tarefa.

6. Pensar positivo

É mais fácil lê-lo do que implementá-lo mas os desafios que atualmente enfrentamos merecem esse esforço. Os pensamentos negativos obstruem o cérebro, impedindo a felicidade de circular livremente. Esforce-se por ocupar o seu espírito com a convicção de que, daqui a uns tempos, lhe acontecerão coisas boas e a vida retribuir-lhe-à. Nos momentos difíceis, lembre-se dos desenhos infantis que por aí circulam. Não dizem que vamos ficar todos bem?