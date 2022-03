De acordo com o último inquérito lançado pela Satisfyer aos homens, #Askaman, 44% dos inquiridos disseram que a vida sexual é mais intensa com dispositivos de saúde sexual do que sem, e 64% disseram que experimentariam com certeza estes brinquedos nas suas relações.

Mas a verdade é que, com a chegada das crianças, as relações sexuais são afetadas, e é positivo recorrer a incentivos para reacender a chama, como por exemplo, a produtos de prazer.

E por isso, a Satisfyer sugere cinco brinquedos sexuais para dar como presente no Dia do Pai, para relaxar sozinho ou acompanhado.

Men Heat Vibration, autêntico prazer

Men Heat Vibration créditos: Satisfyer

Este vibrador peniano único, combina uma função de aquecimento envolvente com vibrações profundas para estimular ao máximo a ponta do pénis para uma experiência de prazer única.

É feito de silicone medicinal, macio e impermeável,o que permite um vasto leque de possibilidades. De limpeza fácil, este aparelho é perfeito para a estimulação e os preliminares.

Royal One, o anel masculino que prolonga o prazer

Royal One créditos: Satisfyer

Este aparelho para o pénis, macio e flexível, é capaz de prolongar o prazer por horas, tanto para ele como para ela. Adapta-se a todos os tamanhos e incorpora um estimulador clitoral capaz de maximizar as sensações em qualquer lugar, graças ao seu acabamento à prova de água (IPX7).

Com este produto é possível utilizar a aplicação Satisfyer Connect, que proporciona aos utilizadores padrões de vibração infinitos para descobrir e partilhar novas experiências sexuais com o Royal One.

Legendary Duo, desfrutar de duplo prazer

Legendary Duo créditos: Satisfyer

Com dois anéis para o pénis e testículos, o Satisfyer Legendary Duo consegue um impressionante efeito de êxtase. O silicone macio, e o estimulador clitoriano alongado e a forma ergonómica, permitem-lhe mimar a sua parceira com vibrações profundas e poderosas.

Bullseye, prazer duradouro

Bullseye créditos: Satisfyer

O Satisfyer Bullseye, de silicone e tamanho ajustável, garante um prazer duradouro durante o sexo, graças ao seu efeito de abrandamento do sangue.

As vibrações intensas do seu estimulador clitorial elevado também podem ser controladas através da aplicação gratuita Satisfyer Connect.

Magestic Dúo, o mais flexível

Magestic Dúo créditos: Satisfyer

Graças ao anel rotativo, o Satisfyer Majestic Duo, feito de silicone não agressivo, permite uma utilização flexível. O design inovador é complementado por controlos intuitivos e vibrações intensas.

O anel de silicone flexível pode ser ajustado individualmente ao corpo e às necessidades. É possível utilizá-lo como um anel de pénis e testículos com uma simples rotação, para um efeito mais apertado, é possivel rodando o anel duas vezes.