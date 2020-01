A asma grave é um tipo de asma muito difícil de controlar, que se estima poder atingir até 10% dos asmáticos, em que as pessoas têm falta de ar, tosse, pieira e aperto no peito durante períodos prolongados e com ataques de falta de ar muito graves e imprevisíveis. Mesmo com doses elevadas de corticóides inalados e restante medicação tomada todos os dias, estes doentes continuam a viver diariamente com limitações importantes das suas atividades e medo de ter de uma crise. Na tentativa de prevenir as exacerbações e aliviar os sintomas, os corticosteróides sistémicos são por vezes usados de forma crónica, apesar dos efeitos laterais que os mesmos implicam. Além disso, viver com esta doença tem um impacto significativo na vida pessoal, familiar e social, bem como um peso económico significativo em tratamentos, consultas e exames, para não falar do absentismo laboral que lhe está associado.

Nos últimos anos surgiram os chamados tratamentos biológicos para a asma. Trata-se de anticorpos desenvolvidos em laboratório que se vão ligar a moléculas-alvo existentes no nosso corpo e que estão na base do desenvolvimento dos sintomas de asma, conseguindo-se assim controlá-los. Estes tratamentos têm demonstrado eficácia comprovada em casos devidamente selecionados e não têm os efeitos secundários associados aos corticosteróides. Para algumas das pessoas com asma grave, podem representar a esperança de recuperar a qualidade de vida e o controlo dos sintomas.

Um artigo da médica Inês Belchior, Pneumologista no Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio.