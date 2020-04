Se quem utiliza óculos deve ter cuidado quanto à sua utilização e manuseamento durante a pandemia COVID-19, de forma a evitar possíveis contágios, então quem usa lentes de contacto tem de ter cuidados redobrados. As Ópticas Conselheiros da Visão trazem-lhe algumas boas práticas de forma a minimizar riscos.

Um dos erros mais comuns é esfregar os olhos, o que deve ser evitado. Sabendo que pode ser difícil contrariar este hábito natural, é importante ter consciência que ao evitá-lo estamos a proteger a córnea e a diminuir o risco de infeção.

Assim, se sentir vontade de esfregar ou mexer nos olhos, ou até de ajustar os óculos, use um lenço de papel em vez dos dedos. Os olhos secos podem levar a mais comichão ou desconforto. Se for este o caso, use as suas gotas hidratantes.

Óculos: um veículo forte para a contaminação da COVID-19

Estão constantemente a ser pousados em sítios e agarrados com as mãos. Quem usa óculos deve estar alerta para o perigo acrescido de contágio, uma vez que estes podem ser um grande foco de contaminação.

Ao contrário de outros objetos, o álcool não é o mais indicado para higienizar os óculos, pois pode danificar o material da armação e os tratamentos das lentes. Estes devem ser lavados com água e sabão e só depois limpos com a microfibra que costuma acompanhar os estojos, para não a contaminar. Este procedimento deve ser repetido várias vezes ao dia.

Lentes de contacto: cuidados de higiene redobrados

Antes de colocar as lentes de contacto deve lavar as mãos com água e sabão, no mínimo, durante 20 segundos. Certifique-se de que não ficam vestígios de perfumes ou cremes - se este tipo de produtos entrar em contacto com as suas lentes, pode provocar irritação nos olhos e/ou visão turva.

Se usa maquilhagem, aplique-a depois de colocar as lentes e vice-versa. As lentes devem ser tiradas antes de remover a maquilhagem. Mantenha sempre as unhas curtas e sem arestas para evitar danificar as lentes e/ou arranhar o olho e nunca utilize as lentes de contacto de outra pessoa, especialmente se estas já tiverem sido utilizadas.

O risco de contrair infeções é imenso. A nossa saliva não é uma solução estéril, por isso nunca as humedeça na boca.

créditos: Pixabay

Enquanto usa as lentes e de forma a evitar o contágio desta doença, ou mesmo outras infeções, existem alguns passos que deve cumprir:

- Nunca utilize as lentes de contacto por um tempo superior ao recomendado pelo seu especialista da visão.

- Utilize apenas gotas ou outros produtos oculares prescritos pelo seu especialista da visão. Alguns produtos de venda livre não são compatíveis com o uso de lentes de contacto.

- Não durma com as lentes de contacto colocadas, a não ser que tenham sido prescritas para esse fim… a probabilidade de causar infeções oculares graves é maior. Quando estamos de olhos fechados, as lágrimas não fornecem aos olhos a quantidade necessária de oxigénio, fazendo com que as lentes fiquem secas e se colem aos olhos.

- Retire as lentes de contacto antes de tomar banho, nadar ou qualquer atividade em que possa entrar água nos seus olhos.

- Utilize óculos de sol com proteção total contra os raios ultravioleta ou um chapéu com pala/abas enquanto estiver ao sol. Apesar de algumas lentes já apresentarem proteção contra os raios UV, podem deixar os olhos mais sensíveis à luz.

- Respeite a regra 20-20-20 quando passa muito tempo em frente a ecrãs digitais. A cada 20 minutos olhe para um objeto a 20 pés (6,1 metros) durante 20 segundos - é uma boa solução para reduzir a fadiga ocular.

créditos: Pixabay

Quando retirar as suas lentes de contacto, deve guardá-las numa solução própria para elas. Nunca as lave ou guarde em água, nem utilize uma solução salina caseira. Nunca as desinfete com soro fisiológico, pois este não possui essa função.

Não aproveite a solução antiga, esta deve ser substituída no estojo das lentes a cada utilização. Devem ser armazenadas de acordo com os conselhos de utilização do seu especialista da visão e da própria embalagem da solução salina.

A caixa das lentes de contacto deve estar sempre limpa, para isso pode recorrer a uma solução estéril ou a água quente e deixar secar ao ar livre. Deve ser substituída, pelo menos, de três em três meses ou sempre que estiver danificada.