O inverno está aí à porta e com ele chegam o frio e as temperaturas mais baixas. A chuva começa a cair com mais intensidade e os dias tornam-se mais curtos.

Esta é também aquela altura do ano em que tem de reforçar o sistema imunitário contra as gripes e constipações e em que deve aumentar os cuidados com a pele, que fica mais sujeita a agressões externas, como as baixas temperaturas.

Use o Cartão Saúda e ganhe descontos Para usufruir dos preços especiais e poupar em cada compra, basta aderir ao Cartão Saúda - o cartão das Farmácias Portuguesas que traz inúmeros benefícios. A adesão pode ser feita através do site de forma simples. Por cada 1 euro gasto, recebe 1 ponto, que pode depois, gastar em produtos.

A pensar em tudo isto e muito mais, as Farmácias Portuguesas têm uma série de produtos em promoção durante os meses de novembro e dezembro para aproveitar ao máximo esta época do ano.

Cuidado da pele

No inverno, o risco de secura da pele aumenta exponencialmente. Afinal, as temperaturas do exterior descem convidando a um conjunto de comportamentos que, embora ajudem a manter o corpo quente, podem ser agressivos para a pele.

Alguns produtos de higiene corporal e limpeza doméstica são também demasiado agressivos para a pele, alterando as suas características naturais.

Conheça algumas das marcas que o ajudam a manter a hidratação da pele nesta estação.

Uriage

Os Laboratórios Dermatológicos d’Uriage apresentam duas gamas antienvelhecimento, Age Lift e Age Absolu, para combater os sinais de idade na pele.

A gama Age Lift, com ingredientes ativos de renome e texturas distintas, tem cuidados adaptados aos diferentes tipos de pele que atuam simultaneamente sobre os sinais de idade e sobre as agressões externas a que a pele está sujeita: luz azul, radiação UV, poluição, stress, fadiga, entre outros.

A gama Age Absolu aumenta o colagénio para redensificar e preencher a pele madura, mesmo a mais sensível. Esta gama conta com ingredientes ativos para um efeito intenso de correção, nutrição e hidratação. Reduz o aparecimento de rídulas e rugas e promove a luminosidade, ao mesmo tempo que ajuda a combater a perda de voluma e firmeza!

Aproveite -2€ com o Cartão Saúda até 31.12.

Babé

Especialmente indicados para pele muito seca ou com tendência atópica, o sabonete em óleo (Oil Soap) e o Bálsamo Corporal que se transforma em Óleo seco ao contacto com a pele (Balm to Oil) da Babé são fortes aliados à manutenção da hidratação natural da pele.

O Oil Soap é constituído por uma fórmula com mais de 40% de óleos vegetais e tem um grande poder nutritivo. Não contém água, o que o torna num produto que respeita muito o equilíbrio natural da pele.

Já o Balm to Oil tem uma fórmula com elevada percentagem de óleos de origem vegetal, nutre e hidrata a pele em profundidade, protegendo-a de agressões externas e prevenindo a perda de água e a secura. Restaura e protege a barreira cutânea contra as agressões externas. Reequilibra o microbioma da pele graças ao seu conteúdo de prebióticos e probióticos.

Aproveite -5€ com o Cartão Saúda até 31.12 numa farmácia perto de si.

Letibalm

Letibalm Repair tem uma fórmula única que repara e regenera a barreira cutânea da pele seca, muito seca ou áspera durante todo o dia.

O bálsamo reparador nariz-lábios é o primeiro bálsamo reparador com uma fórmula única para o cuidado do nariz e dos lábios durante todo o ano.

Já o creme reparador pés reduz a rugosidade das áreas com secura extrema. Dá um efeito suave imediato e duradouro.

Aproveite até -3€ de desconto com o Cartão Saúda até 31.12.

Centrum Imuno-C

Com a chegada das baixas temperaturas, reforce o seu sistema imunitário com Centrum Imuno C.

Centrum Imuno C combina doses elevadas das vitaminas C e D, que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário. Adicionalmente, contém vitamina B6, B12, ácido fólico e zinco (antioxidante essencial), que contribui para a proteção das células face aos danos oxidaticos.

Até 30.11 pode aproveitar 2€ de desconto com o seu cartão Saúda.

Aquilea

Caso não consiga mesmo fugir das gripes e constipações, a Aquilea oferece-lhe alguns aliados naturais indispensáveis nesta estação do ano.

Aquilea Respira é um dispositivo médico que ajuda no combate à congestão nasal, provocada por gripes, constipações, rinites, sinusites, etc. Não causa dependência e contem óleos essenciais de eucalipto e pinheiro balsâmico que contribuem para prolongar o efeito de alívio e frescura.

Aquilea Garganta é indicada para o tratamento da dor e comichão da garganta, a faringite, entre outras... É um dispositivo médico que alivia a dor de garganta e protege a mucosa graças às propriedades filmogénicas do Ácido Hialurónico.

Aquilea Mucus ajuda-o a livrar-se do muco irritativo e que teima em não sair. Contém Drosera para a manutenção dos níveis de mucosidade normais e Propolis e Vitamina C para o reforço do sistema imunitário.

Aquilea Tosse Forte é um dispositivo médico para toda a família, à base de extratos naturais com eficácia comprovada, cria uma película protetora que acalma a tosse e protege das irritações. É eficaz no tratamento de todos os tipos de tosse: Tosse seca (irritativa ou alérgica) e tosse produtiva, favorecendo a expetoração fisiológica.

Proteja-se com Aquilea com até -3€ de desconto.

Supradyn

Supradyn é uma gama completa de multivitamínicos adequados às diferentes necessidades e fases da vida de cada pessoa, para que se mantenha ativo, com energia e saudável no seu dia-a-dia.

Supradyn Energy apresenta uma combinação de 13 vitaminas, 12 minerais e Coenzima Q10 que contribuem para a redução do cansaço e da fadiga e, ainda, para o normal metabolismo produtor de energia e para uma normal função cognitiva, contribuindo para o seu bem-estar.

Aproveite até 7€ de desconto em Cartão Saúda até 31.12.

Nan Care

Nos primeiros anos de vida, os sistemas digestivo e imunitário do bebé ainda estão a amadurecer, o que leva, por vezes, a carências nutricionais como a de vitamina D, a necessidade de reforço do sistema imunitário, obstipação e diarreia.

Os suplementos NANCARE ajudam nos problemas de saúde e carências nutricionais mais comuns nos bebés.

Aproveite -2€ de desconto até 31.12 com o seu cartão Saúda (excepto FSMPs, como NANCARE Hydrate e Hydrate-Pro).

Nan Optipro

Apesar da amamentação ser a nutrição ideal para o bebé, nem sempre é uma opção para os pais.

A pensar nisto, a Nestlé desenvolveu os leites de transição e bebidas lácteas infantis, NAN OPTIPRO, que em conjunto com outros alimentos, fazem parte da alimentação diversificada do bebé.

Antes de utilizar uma fórmula infantil consulte um profissional de saúde.

Aproveite -4€ de desconto com o cartão Saúda até 31.12 (excepto leites 1).