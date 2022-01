Quer desafiar as bactérias do seu intestino a combater o excesso de peso?

Entre todas as bactérias presentes no intestino, as enterobactérias são um grupo de microrganismos intestinais que podem ter um papel preponderante na prevenção e tratamento do excesso de peso e da obesidade.

As enterobactérias produzem uma proteína, a chamada ClpB, que atua no controlo do apetite, suprimindo a fome e, em simultâneo, gerando uma saciedade precoce, ajudando a controlar a ingestão de comida e, consequentemente, o peso.

Estas bactérias são capazes de comunicar com os neurónios responsáveis pela sensação de saciedade, ao nível do hipotálamo, além do efeito no tecido adiposo facilitando a lipólise, processo pelo qual há a degradação de lípidos em ácidos gordos e glicerol.

Estirpes específicas de probióticos, como a Hafnia alvei HA4597, demonstraram em estudos clínicos que têm efeito no controlo do apetite.