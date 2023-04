A rosácea é uma doença inflamatória crónica da pele, com causas multifatoriais, que afeta cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo e que pode agravar-se se não for tratada.

Esta doença do foro dermatológico afeta principalmente as áreas centrais do rosto, como as bochechas, nariz, queixo e testa. Manifesta-se, sobretudo, com vermelhidão (eritema transitório ou persistente), pápulas, pústulas e telangectasias, sendo comuns sintomas como sensação de ardor, prurido, secura, aumento da sensibilidade cutânea e manifestações oculares.

Esta patologia tem um impacto significativo na qualidade de vida, já que provoca sinais visíveis, mas também sintomas invisíveis como sensação de ardor, de picadas e dor. A rosácea pode, também, afetar a componente psicossocial do doente, estando muitas vezes associada a sintomas de vergonha, ansiedade e baixa autoestima.

A rosácea afeta principalmente mulheres em idade adulta, geralmente a partir dos 30 anos.

Soluções Médicas da Galderma A Galderma tem no seu portefólio medicamentos sujeitos a receita médica que proporcionam aos doentes tratamentos para diferentes doenças de pele e uma melhoria na sua qualidade de vida. O portefólio deste laboratório líder em dermatologia detém soluções concebidas para cada história de pele.

Fatores que podem desencadear/agravar a rosácea

Alimentos picantes

Bebidas alcoólicas

Stress, ansiedade, fatores hormonais

Exposição solar

Mudanças bruscas de temperatura, calor, frio, vento

Bebidas quentes

Ácaros

Exercício físico intenso

Alguns produtos cosméticos

Com mais de 40 anos ao serviço dos doentes e profissionais de saúde, a Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo.

Ao longo destas décadas de inovação, este laboratório desenvolveu produtos premium, com base nos últimos avanços científicos, que respondem às necessidades únicas de cada pessoa para melhorar a sua qualidade de vida, em vários momentos.

As pessoas que suspeitam que sofrem de rosácea devem consultar o seu dermatologista.