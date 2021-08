“O tempo em que durmo é o momento mais inútil do meu dia”

O sono é um momento fundamental para o nosso organismo e durante o qual se desenvolvem actividades muito importantes, como a regulação do nosso metabolismo e do sistema imunitário, a secreção de hormonas importantes para o funcionamento do corpo e a consolidação da nossa memória e emoções. Por isso, o sono é essencial à nossa saúde física e mental. Um dos hábitos essenciais para uma vida longa e saudável é dormir bem!

“Durmo mal há muito tempo, já perdi a esperança de dormir bem”

Dormir mal é um sintoma tão importante como a dor ou a falta de ar. Muitas pessoas dormem mal há muito tempo e isso vai ter repercussões importantes para a sua saúde. Não devem adiar a procura de ajuda já que isso leva ao agravamento do problema de sono e das suas consequências. Doenças tão importantes como a demência, depressão, hipertensão arterial, diabetes, AVC, enfarte cardíaco estão de uma forma directa relacionados a um mau sono.

“Durmo mal... Será que tenho uma doença do sono?”

Ter problemas com o sono não implica ter uma doença do sono, mas sim maus hábitos em relação ao mesmo. A higiene do sono, ou seja, os cuidados ou rotinas que temos com o sono no momento de dormir, mas também ao longo do dia, determinam a qualidade do nosso sono.

“Dormir 7 horas por noite é suficiente para todas as pessoas”

A necessidade de sono varia com a idade e de pessoa para pessoa. As crianças necessitam de mais horas de sono, para sedimentar todas as novas actividades e aprendizagens durante o dia, mas na idade adulta habitualmente são necessárias pelo menos 7 horas de sono. Ainda assim, muitas pessoas precisam de mais tempo de sono (8-9h) para se sentirem recuperadas no dia seguinte. Além da duração, é também importante manter horários de sono regulares.

“O Sr. Presidente da República diz que só dorme 5 horas por dia. É normal?”

O Professor Marcelo Rebelo de Sousa é o que chamamos um “Short Sleeper”, ou seja, alguém que consegue dormir menos de 6 horas por dia e sentir-se bem. Este fenómeno é uma variante do normal rara e que, mesmo sendo normal, tem vindo a ser associada a algum risco cardiovascular acrescido. A maioria das pessoas que dizem que dormem pouco e acham que ficam bem são, na sua maioria, indivíduos com privação crónica de sono e que vão progressivamente sofrere consequências graves para a saúde.

“Pratico exercício físico à noite para ficar mais cansado e dormir melhor”

A prática de exercício físico tem inúmeros benefícios para a saúde e, também, para o sono. É importante escolher praticar o exercício pela manhã ou durante o início da tarde, já que ao final da tarde devem ser evitadas actividades muito estimulantes, de forma a iniciar a preparação do sono. A libertação de hormonas que acontece durante o exercício físico e o aumento da temperatura deixam-nos demasiado activos e são prejudiciais ao sono. Devem preferir-se actividades calmas, como uma leitura ligeira ou a prática de meditação e o convívio familiar ou com amigos.