"A nova pasta Parodontax GENGIVAS + SENSIBILIDADE & HÁLITO, da marca de Oral Care do grupo GSK Consumer Healthcare, foi especialmente desenvolvida para o consumidor que procura uma opção de pasta dentífrica para uso diário e que atenda a mais de uma única necessidade. A Parodontax desenvolveu esta pasta, que ajuda a proteger contra os problemas das gengivas, sensibilidade dentária além do mau hálito", explica a marca em comunicado.

De acordo com estudos realizados pela marca, uma em cada duas pessoas sofre de problemas das gengivas e apenas 33% utiliza regularmente um dentífrico específico.

"O mesmo acontece com a sensibilidade dentária, em que 6 em cada 10 pessoas sofrem desta condição, mas apenas 47% usa regularmente um dentífrico específico para o problema. A preocupação da marca surge em função das consequências que advêm dos problemas das gengivas, muitas vezes desvalorizados, que surgem como um verdadeiro efeito dominó: se o problema começar nas gengivas, o mesmo pode multiplicar-se em consequências como mau hálito e sensibilidade dentária", acrescenta a Paradontax.

“O efeito dominó dos problemas das gengivas e sensibilidade dentária foram capturadas na nova comunicação da marca que está a ser lançada em 2022”, informa Juliano Rodrigues, Manager da categoria de Oral Care da GSK, citado na nota.

“A marca Parodontax, desenvolveu esta nova fórmula composta com Fluoreto de Estanho e Zinco que permite a remoção das bactérias e purificação do hálito, e forma uma camada protetora nas áreas sensíveis dos dentes. A eficiência da nova fórmula não fica por aqui. O componente Extra Fresh liberta uma explosão de frescura, deixando a boca com uma agradável sensação”, finaliza Juliano.

"Parodontax Gengivas + Sensibilidade & Hálito vem desta forma revolucionar o mercado de Oral Care, com uma solução cientificamente comprovada para ajudar nos problemas das gengivas, sensibilidade dentária e mau hálito", conclui.

Segundo a marca, a novidade remove a placa bacteriana entre os dentes que pode provocar problemas nas gengivas e halitose, promovendo gengivas saudáveis e dentes fortes. "Comprovada cientificamente para atuar diretamente no combate dos problemas das gengivas, sensibilidade e mau hálito, que são considerados os principais problemas da saúde oral dos consumidores", descreve.