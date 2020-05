Já se passaram mais de duas semanas desde que foi decretado o final do Estado de Emergência. O que é sinónimo de mais liberdade de movimentos e apenas algumas recomendações a seguir: uso de máscara, manter uma distância de segurança de 2 metros e lavar as mãos regularmente com água e sabão ou desinfetante.

Sim, tudo isto é verdade… Agora quantos portugueses têm receio de sair de casa? O simples acto de abrir a porta do próprio prédio leva a perguntas como:

Será que os puxadores das portas são limpos? E os corrimões das escadas? Quantas pessoas já tocaram hoje nos botões do elevador?

São estes alguns dos pensamentos disruptivos e repetitivos que partilham comigo em sessão e é cada vez maior o número de pessoas que tem medo de sair à rua. A saída à rua implica o seguimento das normas da DGS, porém, para alguns, implica não só isso, mas também uma sensação de constante alerta, mal-estar interior, palpitações fortes no coração, tremores, formigueiros, tensão muscular, dificuldades de concentração, sensação de calor ou frio repentinos… Quem, por livre e espontânea vontade, quer passar por tudo isto? A resposta é simples: Ninguém. Logo as saídas de casa tornam-se cada vez mais escassas até ao ponto de já ser difícil imaginar passar da porta de casa para a rua.

Vamos então desmistificar tudo isto. Sim, o medo do contágio está na origem destes comportamentos, porém, é mais do que isso, é um sentimento geral de insegurança e de extremo perigo. Os pacientes chegam mesmo a relatar a sensação de estar fora da sua zona de conforto. Racionalmente sabem que a rua, o local de trabalho, a padaria são as mesmas como sempre foram, porém a percepção destes lugares mudou. Quando confrontada com o pensamento de sair de casa, a mente associa esses mesmos lugares a uma emoção de medo, desconforto, insegurança e consequentemente de perigo, avaliando a situação como ameaçadora à segurança física ou emocional. Deste modo é então ativada a resposta comportamental de fuga ou evitamento… Ou seja, a pessoa fica em casa.

Sei que não existem soluções mágicas que façam tudo voltar ao normal. Sei também que estas sensações em muito se assemelham a um Ataque de Pânico ou Crise de Ansiedade, levando muitas pessoas a viverem com o sentimento de sobressalto e medo constante o que não é, nem nunca pode ser, a solução.