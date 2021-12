Chegou a altura do ano em que os doces são os reis da festa. Sejam filhós, bolo-rei ou rabanadas, esta é uma quadra em que tipicamente o açúcar faz parte das festas e ementas. Contudo, importa reforçar os cuidados com a saúde oral para que o início de 2022 não seja uma verdadeira dor de dentes.

"A cárie é uma doença infeciosa e multifactorial, causada por bactérias presentes na boca que se alimentam de determinados tipos de açúcares, provenientes da nossa dieta", afirma Bernardo Romão de Sousa, médico dentista na MALO CLINIC Lisboa.

"Durante a época natalícia, tendencialmente, os açúcares estão mais presentes e, como tal, o risco de criar condições para desenvolver cárie dentária poderá ser maior. Assim, é preciso termos mais cuidado com a nossa higiene oral e procurar visitar um Médico Dentista/ Higienista Oral no início do ano para fazer um check-up", acrescenta.

Neste sentido, o Bernardo Romão de Sousa dá cinco conselhos a adotar durante as festividades: