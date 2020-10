A dor no pescoço pode ser causada por uma lesão, um problema muscular, um nervo preso ou uma artrite no pescoço. Conheça as causas, sintomas e alguns tratamentos.

Esta dor é também conhecida como dor cervical e pode variar de muito leve, a grave ou até a severa. Por vezes, pode passar para o braço, mão, cabeça, ombro ou omoplata. É categorizada como dor crónica se durar mais de três meses. Causas A maioria das dores cervicais estão relacionadas com distúrbios na coluna, como contraturas musculares, artroses e artrite, distúrbios do disco intervertebral como as hérnias discais e ainda por lesões causadas por traumatismo, como o golpe de chicote provocado por acidentes de viação. Contraturas musculares:O uso excessivo de músculos, a preocupação, stress, adormecer numa posição desconfortável ou mesmo o uso prolongado de um teclado de computador são alguns dos motivos que podem provocar tensão nos músculos do pescoço. Esta tensão provoca a redução de mobilidade, desconforto e dor. Artroses:A idade é amplamente aceite como causa, pois as articulações do pescoço também tendem a deteriorar-se como outras articulações. Distúrbios do disco intervertebral:Os discos de amortecimento entre as vértebras ficam desidratados, estreitando os espaços de saída dos nervos na coluna vertebral. A degeneração dos discos pode ainda levar a que estes se fragmentem e acabem por sair do espaço intradiscal, provocando a compressão do nervo e, portanto, dor. Lesões traumáticas:Os traumatismos da região cervical, comuns em acidentes de viação, provocam alterações no disco intravertebral e nas articulações da coluna, resultando muitas vezes em dor crónica. Sintomas A dor pode ser contínua ou intermitente. Para além da dor localizada no pescoço, outros sintomas associados são: Irradiação da dor para os ombros, braços, mãos, omoplata e cabeça

Sensação de formigueiro e dormência

Diminuição da força muscular

Dificuldade nos movimentos do pescoço Diagnóstico Obter o diagnóstico correto é essencial para individualizar o plano de tratamento. Na Paincare utilizamos investigações radiológicas para identificar a origem da dor como raio-x, TAC e ressonância magnética, que permite investigar com pormenor a causa da dor. Para complementar, oferecemos: Uma avaliação completa por um dos nossos especialistas no tratamento da dor

Uma história médica detalhada, incluindo avaliação de enfermagem, concentrando-se na sua dor

Um exame completo da coluna vertebral e avaliação neurológica Tratamentos As principais formas de tratamento incluem: Farmacoterapia

Injeções epidurais, facetárias e articulares

Radiofrequência cervical

Nucleólise da hérnia discal com ozono e fibra ótica

A dor no pescoço também pode ser um sintoma de meningite quando acompanhado por outros sintomas: Febre alta repentina, Forte dor de cabeça, Pescoço rígido, vómitos em jato, náusea, confusão mental e dificuldade de concentração, convulsões, sonolência, fotossensibilidade e falta de apetite. Um artigo do médico Armando Barbosa, anestesiologista especialista no tratamento da dor e diretor clínico da PainCare.