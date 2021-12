Portugal é um dos países europeus com maior consumo de antibióticos e é nos meses de inverno que a prescrição atinge uma percentagem mais elevada, em parte devido às doenças associadas ao frio, como as infeções respiratórias.

Os antibióticos são indicados no tratamento de infeções, diagnosticadas por um médico, causadas por bactérias. Apesar de serem necessários para tratar algumas infeções bacterianas, não têm qualquer efeito contra vírus, sendo por isso inúteis para tratar doenças como a gripe. Desta forma, os antibióticos não estão indicados para atenuar estados gripais ou constipações e podem ter efeitos muito negativos no equilíbrio e na diversidade da microbiota intestinal.

Quando se toma um antibiótico, este ataca tanto as bactérias nocivas, que causam a doença, como as benéficas para o nosso organismo, que nos ajudam a manter saudáveis, causando o desequilíbrio da microbiota intestinal, a que se dá o nome de disbiose.

As consequências a curto prazo da disbiose intestinal podem ser a diarreia, as candidíases, as infeções por agentes oportunistas como o Clostridium difficile, mas estas são apenas um sinal que a microbiota intestinal está desequilibrada.

Nos últimos anos, vários estudos têm relacionado a disbiose com o surgimento de doenças a mais longo prazo, como é o caso da Síndrome do Intestino Irritável, Doença de Crohn, Diabetes tipo II, Obesidade, alergias, asma entre outras.

UL-250 créditos: Biocodex

Os antibióticos podem causar diarreia em uma em cada três pessoas que os tomam, no entanto todas vão sofrer de disbiose. A disbiose intestinal está associada, a curto e a longo prazo, a doenças intestinais e extraintestinais, como a diarreia, obstipação, Síndrome do Intestino Irritável (SII), diabetes, obesidade, asma, alergias, doenças autoimunes, entre outras. Os probióticos resistentes aos antibióticos repõem este equilíbrio e consequentemente garantem um organismo mais saudável. UL-250® cápsulas, com a estirpe probiótica única Saccharomyces boulardii CNCM I-745®, que por ser uma levedura é naturalmente resistente a qualquer antibiótico, é eficaz para prevenir a diarreia associada aos antibióticos.

Como prevenir este desequilíbrio da microbiota intestinal?

Uma das formas de prevenir a disbiose é tomando um probiótico resistente aos antibióticos, durante e após o tratamento com este tipo de fármacos. Assim, o impacto do antibiótico na microbiota do organismo é reduzido.

Os antibióticos só devem ser tomados por prescrição médica e preferencialmente em associação com probióticos, para prevenir o desequilíbrio da microbiota intestinal.

Quando a toma do antibiótico é necessária, é desejável que o tratamento inclua um probiótico adequado em simultâneo para evitar o desequilíbrio da microbiota intestinal.

UL-250, 250 mg, Cápsulas