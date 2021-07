As doenças de pele são motivo de grande impacto a nível social, laboral e económico, para os doentes, para as suas famílias e para os sistemas de saúde e, mesmo sem cura definitiva, dada a natureza crónica e a componente genética destas doenças, o tratamento dermatológico permite aliviar sintomas, aumentar o controlo da doença e melhorar significativamente a qualidade de vida dos doentes.

Em Portugal, a dermatite atópica (DA), uma das doenças inflamatórias crónicas da pele mais comuns e cuja incidência tem aumentado nos últimos anos, essencialmente nos países desenvolvidos, representa um impacto económico total por via dos salários de mais de 1400 milhões de euros, um impacto de cerca de 43 milhões de euros em dias de ausência laboral e de aproximadamente 1295 milhões de euros por dias perdidos por via da produtividade.

Felizmente, nas últimas décadas temos assistido a um enorme progresso no tratamento e a uma grande evolução no campo dos fármacos biológicos, que representam uma esperança renovada para quem vive com DA e que, durante décadas, não dispunham de opções terapêuticas adequadas. Sendo a DA uma doença tão prevalente e impactante, os avanços nos tratamentos a longo prazo, especialmente para a DA moderada a grave, são uma necessidade premente na prática clínica.

Trabalhando diariamente com isto em mente, na LEO Pharma mantemos forte a aposta na investigação, no desenvolvimento e na procura de soluções inovadoras que melhorem a saúde e qualidade de vida a longo prazo das pessoas com doenças de pele. Fruto disso, um novo medicamento biológico para o tratamento da DA moderada a grave em doentes adultos candidatos a tratamento sistémico foi recentemente aprovado pela Comissão Europeia.

Este medicamento, que demonstrou uma elevada eficácia e um perfil de segurança adequado, é o primeiro e único tratamento biológico atualmente disponível para inibir especificamente a citocina IL-13, elemento-chave da inflamação crónica na DA, e representa uma opção muito necessária para o tratamento desta que é a doença inflamatória da pele que se estima que afete, aproximadamente, 4,4% da população europeia e milhões de pessoas em todo o mundo.

É fundamental apoiar os profissionais de saúde e os doentes com novas opções terapêuticas que permitam um maior controlo da doença. Soluções terapêuticas inovadoras como esta dão aos profissionais de saúde a oportunidade de disponibilizar aos seus doentes mais opções de tratamento e adequar-lo às necessidades de cada doente.

Um artigo de opinião assinado por Christian Taveira, Farmacêutico e Medical Advisor da LEO Pharma Portugal.