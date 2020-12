As infeções virais são comuns nas crianças e não se deve ir a correr para um serviço de urgência, mas há situações que os pais sabem que têm de ser avaliadas por um pediatra ou em que é necessária intervenção médica, ainda mais em contexto de pandemia de COVID-19.

Desde 21 de setembro de 2020 que o serviço de triagem por telefone LUZ 24 (217 104 424) funciona também para crianças.

Do outro lado da linha, os clientes têm disponível 24h por dia enfermeiros experientes e com formação específica, que analisam cada caso com base em exigentes protocolos elaborados pela equipa de Pediatria do Hospital da Luz Lisboa.

A LUZ 24, como explica o pediatra João Crispim, coordenador do Atendimento Urgente de Pediatria do Hospital da Luz Lisboa, "permite triar com muita segurança quem precisa mesmo de atendimento na urgência ou se o caso pode ser encaminhado para outro tipo de soluções", nomeadamente: Orientação para autocuidados;

Videoconsulta a curto prazo com o médico pediatra assistente ou outro especialista;

Consulta presencial prioritária;

Consulta programada com o pediatra assistente. Por outro lado, os casos que forem encaminhados pela LUZ 24 para o Atendimento Urgente têm prioridade neste serviço. A linha telefónica de apoio LUZ 24, agora com atendimento pediátrico, encaminha de imediato cada caso da forma mais adequada e tem soluções especiais para quando as crianças vêm da escola com suspeita de COVID-19. Qual é o número da LUZ 24? Este serviço tem um número único nacional para toda a rede Hospital da Luz: 217 104 424 Quem é e como atua a equipa da LUZ 24? A equipa de triagem é constituída por enfermeiros com uma vasta experiência. A equipa da LUZ 24 tem protolocos definidos com base nas melhores práticas internacionais, que são usados pelos profissionais na triagem e encaminhamento dos clientes, por exemplo para: - Atendimento urgente; - Videoconsulta; - Consulta prioritária; - Consulta programada; - Autocuidados. A linha pretende escalonar e estratificar em termos de gravidade as situações que são abordadas pelos clientes diretamente com a linha. As situações são encaminhadas para o serviço de emergência ou, em caso de menor gravidade, para consulta ou vídeoconsulta. Em caso de COVID-19? A propósito da COVID-19, o pediatra João Crispim ilustra como a LUZ 24 comenta: "Os sintomas de COVID-19 confundem-se facilmente com os de outras infeções virais, sobretudo nas crianças, gerando muitas dúvidas e necessidade de aconselhamento". "Muitas vezes os pais sentem que não é necessário ir à urgência – e bem, na maioria das vezes – mas precisam de um ato médico, nem que seja a prescrição de um teste, se o caso preenche as normas da DGS, e depois de uma declaração para regresso à escola/infantário", acrescenta. "Antes de ir ao Atendimento Urgente, podem ligar à equipa da LUZ 24. Os protocolos de atendimento da LUZ 24 garantem toda a segurança na abordagem destes casos", frisa o médico. A LUZ 24 não deve ser usada em situações de emergência – em que tem de ser acionado, antes, o serviço 112.

Oiça o podcast com João Crispim, coordenador do Atendimento Urgente de Pediatria do Hospital da Luz Lisboa, em que este explica como está organizada a linha LUZ 24, para que serve e por que devem os pais recorrer a ela.