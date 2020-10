Manter uma boa postura é um dos ingredientes mais importantes para o bem-estar físico e mental. Uma postura adequada evita disfunções do sistema músculo-esquelético, assim como situações de dor, desconforto e tensão muscular.

É comum que mães em período de amamentação se queixem de dores nos braços, ombros e pescoço. Muitas vezes estas dores estão relacionadas com compensações musculares como a elevação dos ombros, o aumento da inclinação e a curvatura do tronco para suportar o bebé.

Se está em processo de aleitamento materno, siga estas dicas:

- Escolha um ambiente tranquilo e uma posição confortável, deitada ou sentada com as costas apoiadas (poderá recorrer a uma almofada de amamentação);

- Assegure-se que todo o corpo do bebé está virado para si;

- Coloque o bebé de frente para a mama (barriga com barriga), mantendo a cabeça do bebé alinhada com o resto do corpo, com o nariz ao nível do mamilo;

- Coloque almofadas à sua volta de maneira a ajudá-la a manter-se direita;

- É importante que mantenha os ombros para baixo e para trás, evitando curvar-se demasiado sobre o bebé;

- Traga o bebé para junto do peito e não o peito para perto do bebé;

- Controle a posição da sua cabeça e do seu pescoço e evite períodos longos com o pescoço fletido;

- Se sentir demasiada tensão nos membros superiores poderá recorrer a almofadas de amamentação para suporte dos braços;

- Após o aleitamento, faça alongamentos para aliviar a tensão acumulada.

Na maioria dos casos, a origem das dores musculares reside em situações de sobrecarga e má postura. Esforços exagerados levam a um aumento da tensão muscular, o que por sua vez desencadeia mais dor. Existem várias formas de prevenir as dores musculares.

ThermaCare Faixas Térmicas Faixas térmicas terapêuticas, concebidas para o alívio da dor muscular e das articulações. - Em material suave, com ingredientes naturais (ferro, carvão, sal e água), para uma ação termal; - Suave e confortável, aquece quanto em contacto com o ar e proporcionam conforto e alívio através do calor; - Fácil de usar, cómodo, discreto, fino e sem cheiro; - Formato específico, adaptável às diferentes zonas do corpo; - Ideal para dores musculares, de articulações, mas também para situações de cansaço e tensão muscular e esforço excessivo, distensões e entorses Mais informações aqui.

Siga estas recomendações caso tenha filhos pequenos:

- Se for às compras e tiver de levar a(s) criança(s), transporte-a(s) num carrinho;

- Transportar a criança ao colo deve ser uma exceção e não a regra;

- Use cadeiras e sofás confortáveis;

- Se as cadeiras não forem confortáveis, ajuste a sua posição com almofadas;

- Sente-se a 90 graus;

- Sempre que pegar na sua criança ao colo, agache-se sobre os joelhos e não se curve; mantenha as costas retas, os pés à largura das ancas e segure o bebé ou criança próximo do seu corpo; use a força das pernas e não das costas para se levantar.

- Faça exercício físico e fortaleça, em especial, a zona lombar e cervical;

Como aliviar dores musculares?

- No caso de ter dores musculares de baixa intensidade, repouse as áreas corporais afetadas;

- Aplique gelo para aliviar a dor, assim como a reduzir a inflamação;

- Faça massagens, uma vez que estas dores se devem à degradação das fibras musculares e da libertação natural de enzimas inflamatórias;

- Aplique calor, porque também o calor pode ajudar a atenuar as dores musculares, uma vez que relaxa o músculo;

- Quando o repouso, gelo ou calor se tornam insuficientes para aliviar as dores musculares, procure medicação ajustada ao seu corpo com supervisão médica.