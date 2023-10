Algumas pessoas podem sofrer com a instabilidade do ombro, uma condição em que a articulação do ombro se desloca de sua posição anatómica normal.

A operação de Bankart é um procedimento cirúrgico eficaz em alguns casos selecionados para tratar a instabilidade do ombro, restaurando a estabilidade e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Neste artigo, discutiremos o que é a operação de Bankart, quando ela é recomendada, o procedimento em si, a recuperação pós-operatória e os resultados esperados.

O que é a operação de Bankart?

A operação de Bankart é um procedimento cirúrgico utilizado para tratar a instabilidade anterior e inferior do ombro, em que a articulação do ombro se desloca para frente.

Durante a operação de Bankart, as estruturas danificadas são reparadas ou reconstruídas, restaurando a estabilidade e prevenindo futuros episódios de luxação ou subluxação do ombro.

Quando é que a operação de Bankart é recomendada?

A operação de Bankart é recomendada para pacientes que apresentam instabilidade anterior recorrente do ombro. Os principais critérios para considerar a realização do procedimento incluem:

Luxações Anteriores Recorrentes : Pacientes que experimentam repetidos episódios de luxação do ombro, em que a articulação sai completamente do lugar, podem se beneficiar da operação de Bankart para evitar recorrências.

Subluxações Recorrentes : Subluxações são deslocamentos parciais da articulação do ombro. Se um paciente sofre subluxações frequentes que causam desconforto e comprometem sua qualidade de vida, a operação de Bankart pode ser recomendada.

Ineficácia do Tratamento Conservador : Quando as medidas não cirúrgicas, como fisioterapia, não proporcionam estabilidade adequada e alívio dos sintomas, a operação de Bankart pode ser considerada como opção de tratamento.

Procedimento da operação de Bankart

A operação de Bankart é realizada por um ortopedista especializado em cirurgias do ombro. O procedimento geralmente segue os seguintes passos:

Anestesia : Antes da cirurgia, o paciente recebe anestesia geral ou regional para garantir conforto e ausência de dor durante o procedimento.

Acesso à articulação do ombro : O cirurgião faz uma abordagem atroscópica para acessar a articulação. Esta é uma técnica de cirurgia minimamente invasiva chamada artroscopia, na qual um pequeno instrumento com uma câmera é inserido através de uma pequena incisão.

Avaliação e Reparo da Lesão : O cirurgião examina a lesão no labrum glenoideu e na cápsula articular. O labrum e cápsula danificados podem ser reparados e fixados na posição correta.

Fecho da Incisão : Após o reparo ou reconstrução, as incisões são fechadas com suturas ou adesivos cirúrgicos, e um penso é aplicado.

Um artigo da médica Bárbara Campos, ortopedista especialista em ombro.