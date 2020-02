Para prevenir o aparecimento do CCU, a principal medida é impedir a infeção do HPV, que é muito frequente em adolescentes e jovens adultos, através da vacinação. A vacina contra o HPV previne os cancros associados a estas infeções, os condilomas genitais e induz imunidade de grupo, com proteção adicional de não vacinados. É, por isso, que a vacinação contra o HPV faz parte da estratégia de prevenção primária.

A vacina, que integra o Programa Nacional de Vacinação (PNV) desde 2008 e contempla, desde então, todas as raparigas e mulheres nascidas após 1992, confere uma proteção estimada em 90% para o cancro do colo do útero, 95% para o cancro do ânus, 90% para o cancro da vulva, 85% para o cancro da vagina e 90% para as verrugas genitais. Atualmente, mais de 90% das mulheres portuguesas até aos 27 anos, completados em 2019, estão vacinadas contra o Vírus do Papiloma Humano. Foi anunciado, em dezembro de 2019, que, a partir de outubro de 2020, também os rapazes nascidos a partir de 2009 podem fazer gratuitamente a vacinação no âmbito do PNV. A vacinação universal passa, assim, a ser para todo o universo de crianças de 10 anos.

Por sua vez, o rastreio faz parte da estratégia de prevenção secundária. De acordo com o que está regulamentado em sede de Diário da República n.º 183/2017, Série II de 2017-09-21, o rastreio deve-se iniciar aos 25 anos com teste HPV, com periodicidade de 5 em 5 anos. Quando negativo, garante uma ausência de doença e um risco muito baixo a 5 anos. Tendo em conta a elevada percentagem de população vacinada no nosso país, o método de rastreio primário ideal é o teste de HPV.

Assim, a eliminação do cancro do colo do útero é uma realidade que se pode perspetivar num futuro mais ou menos próximo, dependendo da capacidade de cada país de implementar planos de prevenção primária (vacinação) e secundária (rastreios organizados). Portugal foi um dos primeiros países a nível mundial a incluir a vacina contra o HPV no seu PNV e dos países com maiores taxas de cobertura vacinal nas raparigas (~90%). Esta foi uma decisão visionária, que resultará em ganhos significativos em saúde para as mulheres portuguesas. Em adição, o alargamento da vacinação gratuita aos rapazes é um avanço importante para reduzir a infeção por HPV e, consequentemente, a incidência do CCU.

Desta forma, considerando que o cancro do colo do útero é um dos cancros com maior potencial de prevenção e cura, chegando perto dos 100% quando diagnosticado precocemente, a Organização Mundial de Saúde definiu como uma das suas metas a eliminação do CCU até 2030, através de uma estratégia a implementar a nível global. Acredito que estamos no bom caminho.

Um artigo da médica Maria Amália Pacheco, ginecologista, Responsável da Unidade de Colposcopia Centro Hospitalar Universidade do Algarve – Unidade de Faro.