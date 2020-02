Os fatores de risco conhecidos, que podem promover o aparecimento deste tipo de neoplasia maligna no homem, são a exposição à radiação, doenças que condicionem o aumento dos níveis de estrógenios (hormonas femininas) em circulação e a tendência familiar para este tipo de patologia (aumento do risco em homens que têm um número importante de familiares do sexo feminino com neoplasia da mama).

Outra situação são as famílias com mutações no gene BRCA. Nestes casos, o risco de cancro da mama no homem também é aumentado.

Tipos de cancro da mama masculina

- cancro que se inicia nos ductos mamários (carcinoma ductal) – quase todos os cancros da mama no homem são deste tipo;

- cancro que se iniciar nas glândulas produtoras de leite (lobular) – este tipo é raro no homem, uma vez que têm poucas glândulas no seu tecido mamário.

- doença de PAGET do mamilo – raramente, o cancro da mama no homem, pode formar-se nos canais que transportam o leite e disseminar-se até ao mamilo, manifestando com formação de crostas e descamação em redor do mamilo.

Diagnóstico e tratamento

Depois do diagnóstico o doente tem de realizar uma bateria de exames complementares para assim preparar o tratamento. Tal como no cancro da mama feminino, a abordagem terapêutica será condicionada pelas características do tumor, pelo estado de saúde do doente e as suas preferências.

Regra geral a abordagem é cirúrgica e pode ser complementada com outras modalidades tais como quimioterapia, radioterapia ou terapêutica hormonal. Se não for tratado, o cancro da mama masculina pode matar.

As explicações são da médica Ana Silva Guerra, especialista em Cirurgia Plástica e Reconstrutiva.