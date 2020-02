O ácido úrico, uma substância produzida pelo organismo depois da digestão das proteínas que está na origem de uma outra, a purina, é o preditor de doenças mais silencioso que existe mas, nos dias de hoje, ainda são muitos os que o menosprezam. Atualmente, as concentrações séricas de ácido úrico, consideradas normais, devem estar entre os 2,6 e os 6,0 miligramas/decilitro para as mulheres e situar-se, em média, entre os 3,5 a 7,2 miligramas/decilitro para os homens.

No entanto, na opinião do investigador de nutrição funcional Pedro Carrera Bastos, "os valores deviam estar abaixo de 5,2 miligramas/decilitro para ambos os géneros". No IV Congresso Europeu de Nutrição Funcional, em Lisboa, o especialista alertou mesmo para a necessidade de reajustar, com alguma urgência, os níveis de ácido úrico até agora tidos como ideais. "Se deixarmos que a hiperuricemia se instale, é como abrirmos uma caixa de pandora", adverte.

O que acontece quando os valores de ácido úrico disparam

A hiperuricemia não esconde todos os males do mundo mas, sim, muitos problemas de saúde. De acordo com Pedro Carrera Bastos, sempre que os valores de ácido úrico ultrapassam os 6,4 miligramas/decilitro, "formam-se cristais de urato". Essa situação, a verificar-se, pode provocar gota, associada a diabetes tipo II, assim como artropatia inflamatória e nefrolitíase, além da formação de cálculos renais e de pedras nos rins, como a maioria as designa popularmente.