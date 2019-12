No início de cada ano, sem exceção, renovam-se promessas de comportamentos sãos e de hábitos saudáveis. Mais exercício físico, um maior cuidado com a alimentação, mais descanso e menos horas no trabalho. A lista de resoluções é grande e, por norma, ano após ano, não varia muito. Esta é a oportunidade de mudar. Estes são alguns dos principais mandamentos que deve seguir nos próximos 365 dias. E em todos os outros que depois hão de vir também!

1. Controlarei o meu peso uma vez por semana.

2. Comerei entre cinco a seis porções de frutas e vegetais por dia.

3. Praticarei, pelo menos, meia hora de atividade física por dia, nem que isso signifique apenas caminhar.

4. Escovarei os dentes sempre depois das refeições, durante dois minutos, pelo menos. E não deixarei de usar o fio dental uma vez por dia!

5. Comerei pelo menos três vezes por semana peixes gordos, ricos em ómega-3.

6. Tentarei dormir ao fim de semana o mesmo número de horas que durmo durante a semana.

7. Utilizarei um protetor solar com fator de proteção mínimo de FPS 30.

8. Limparei e hidratarei a pele todos os dias.

9. Exercitarei o meu cérebro com atividades novas sempre que puder.

10. Evitarei alimentos processados, que contenham gorduras trans e saturadas, bem como alimentos brancos como o pão e o arroz branco, as natas e o açúcar.